Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів

Технології&Авто
16
Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів
Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів
Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Meta на 251 мільйон євро за порушення персональних даних близько 29 мільйонів користувачів Facebook по всьому світу.
Як пише «Європейська правда», про це повідомляє DPC.
Порушення, про яке стало відомо ще у вересні 2018 року, зачепило такі персональні дані користувачів Facebook, як повне ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону, місце роботи, дата народження тощо.
Читайте також
Розслідування Meta виявило, що порушення виникло через використання несанкціонованими третіми особами токенів (ідентифікаторів) користувачів у соцмережі.
Комісія із захисту даних Ірландії взяла до уваги те, що Meta виправила порушення, але у своєму рішенні підкреслила, що порушення спричинило «серйозний ризик зловживання».
Очікується, що Meta подасть апеляцію на це рішення.
Читайте також
Загалом регулятор Ірландії наклав на американську компанію штрафи на суму 2,8 млрд євро, але фактично були стягнути лише 17 млн євро, бо решту Meta ще оскаржує в судах.
Раніше Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї зобов’язала Meta Platforms сплатити 21,62 мільярда вон (15,67 млн доларів) штрафу. Компанію спіймали на тому, що вона збирала конфіденційні дані користувачів і передавала їх рекламодавцям.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.