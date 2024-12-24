Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів — Finance.ua

Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів 24.12.2024, 00:16 — Технології&Авто

Ірландія оштрафувала Meta за розголошення персональних даних користувачів

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Meta на 251 мільйон євро за порушення персональних даних близько 29 мільйонів користувачів Facebook по всьому світу.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє DPC.

Порушення, про яке стало відомо ще у вересні 2018 року, зачепило такі персональні дані користувачів Facebook, як повне ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону, місце роботи, дата народження тощо.

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Розслідування Meta виявило, що порушення виникло через використання несанкціонованими третіми особами токенів (ідентифікаторів) користувачів у соцмережі.

Комісія із захисту даних Ірландії взяла до уваги те, що Meta виправила порушення, але у своєму рішенні підкреслила, що порушення спричинило «серйозний ризик зловживання».

Очікується, що Meta подасть апеляцію на це рішення.

Загалом регулятор Ірландії наклав на американську компанію штрафи на суму 2,8 млрд євро, але фактично були стягнути лише 17 млн євро, бо решту Meta ще оскаржує в судах.

Раніше Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї зобов’язала Meta Platforms сплатити 21,62 мільярда вон (15,67 млн доларів) штрафу. Компанію спіймали на тому, що вона збирала конфіденційні дані користувачів і передавала їх рекламодавцям.

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