Meta передала 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа — Finance.ua

Meta передала 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа Сьогодні 18:36

Meta передала 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа

Компанія Meta Platforms, якій належить Facebook та Instagram, пожертвувала 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду новообраного президента США Дональда Трампа.

Це підтвердив агентству Reuters представник компанії.

Вперше цю інформацію повідомила газета The Wall Street Journal, зазначивши, що ця пожертва є відходом від попередньої практики генерального директора Марка Цукерберга і компанії Meta. Цукерберг раніше в інтерв’ю для ЗМІ відмовився підтримати Дональда Трампа або Джо Байдена на виборах цього року (до того, як Байден пішов у відставку з посади кандидата від Демократичної партії і був замінений на Камалу Гарріс).

Однак генеральний директор-мільярдер відреагував на замах на Трампа 13 липня, назвавши це «однією з найжахливіших речей, які я коли-небудь бачив у своєму житті».

Цукерберг зустрівся з Трампом після виборів наприкінці листопада, за даними New York Times, і ця зустріч, за словами газети, була останньою спробою керівника Meta встановити позитивний зв’язок з Трампом.

Після президентських виборів 2020 року у Трампа і Цукерберга були напружені відносини. Зокрема новообраний президент звинуватив Meta у придушенні контенту щодо виборів у США у 2020 році.

Після заворушень у Капітолії в січні 2021 року Meta призупинила дію акаунтів Трампа у Facebook та Instagram приблизно на два роки.

Укрінформ За матеріалами:

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