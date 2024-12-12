Трамп став «людиною року» за версією журналу Time — Finance.ua
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Трамп став «людиною року» за версією журналу Time

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Трамп став «людиною року» за версією журналу Time
Трамп став «людиною року» за версією журналу Time
Американський журнал Time оголосив «Людиною року 2024» нового президента США Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті видання.
У Time наголосили, що політичне відродження Трампа не має собі рівних в американській історії.
«Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж за рік Трамп очистив поле республіканців, вигравши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії», — зазначили у матеріалі.
Протягом загальних виборів політик також провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим експрезидентом, якого засудили за злочин, проте це не вплинуло на його підтримку, нагадали у виданні.
«Куля вбивці пролетіла повз його череп менш ніж у дюймі на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні. За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи „хитких“ штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так», — підкреслили у статті, яку присвятили новообраному президенту.
За матеріалами:
УНІАН
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