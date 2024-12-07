Meta інвестує понад $10 млрд у проведення підводного інтернет-кабелю — Finance.ua
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Meta інвестує понад $10 млрд у проведення підводного інтернет-кабелю

Технології&Авто
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Meta інвестує понад $10 млрд у проведення підводного інтернет-кабелю
Meta інвестує понад $10 млрд у проведення підводного інтернет-кабелю
Meta планує побудувати новий великий оптоволоконний підводний кабель, який охопить весь світ і матиме довжину понад 40 000 кілометрів. Наразі проєкт з передбачуваною вартістю понад 10 мільярдів доларів перебуває на початковій стадії розробки.
Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на джерела.
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Meta, що, ймовірно, буде єдиним власником і користувачем цього підводного кабелю, як прогнозують, розповість про цей проєкт публічно на початку 2025 року.
Згідно з поточним планом, кабель простягатиметься від східного узбережжя США до Індії через Південну Африку, а потім до західного узбережжя США від Індії через Австралію, утворюючи малюнок на мапі у вигляді літери W.
Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, є другим за величиною джерелом використання Інтернету в усьому світі.
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На її продукти припадає 10% усього фіксованого та 22% усього мобільного трафіку.
Інвестиції Meta у штучний інтелект можуть ще більше збільшити це використання, тож компанія прагне переконатися, що має надійну інфраструктуру для підтримки цього бізнесу.
За матеріалами:
НВ
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