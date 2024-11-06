Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією — Finance.ua

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Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією

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Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією
Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією
На тлі стрибка курсу капіталізація Bitcoin сягнула $1,46 трлн. Завдяки цьому актив піднявся в рейтингу на дев’яту позицію, залишивши позаду компанію Meta, згідно з Companies Market Cap.
За останні 24 години капіталізація активу зросла на 6,5%, за даними TradingView. Це зумовлено стрімким стрибком курсу, завдяки якому перша криптовалюта оновила історичний максимум.
Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією
Як видно, наступна в рейтингу — нафтова компанія Saudi Aramco з показником у $1,7 трлн.
Bitcoin обігнав компанію Meta за капіталізацією
Bitcoin обходить Meta за капіталізацією не вперше. Це також сталося в січні 2024 року, що було зумовлено початком торгів акціями спотових ETF на базі першої криптовалюти.
Також актив у певний момент обійшов срібло. Це було в березні 2024 року, коли обсяг торгів за спотовими Bitcoin-ETF суттєво зріс. Тоді перша криптовалюта піднялася на восьму позицію в рейтингу.
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Поточне зростання зумовлене президентськими виборами у США. Але лідирує кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який неодноразово підтримував криптовалютну галузь.
Зокрема, він пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера, зробити Bitcoin резервним активом і підтримувати інновації в цій галузі.
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