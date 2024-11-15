Євросоюз оштрафував Meta на майже €800 млн — Finance.ua

Євросоюз оштрафував Meta на майже €800 млн Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Євросоюз оштрафував Meta на майже €800 млн

Європейська комісія оштрафувала Meta на 797,72 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Європейська комісія оштрафувала компанію Meta на 797,72 мільйона євро за порушення антимонопольних правил ЄС. Компанію визнано винною в прив’язці сервісу оголошень Facebook Marketplace до соціальної мережі Facebook та в застосуванні несправедливих умов торгівлі до інших постачальників сервісів оголошень», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, Meta — американська транснаціональна технологічна компанія. Флагманським продуктом компанії є соціальна мережа Facebook. Соцмережа також пропонує послугу дошки з онлайн-оголошеннями під назвою Facebook Marketplace, де користувачі можуть купувати і продавати товари.

Розслідування Комісії показало, що Meta незаконно прив’язує Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook. Це означає, що всі користувачі Facebook автоматично отримують доступ до Facebook Marketplace і регулярно взаємодіють з ним, хочуть вони цього чи ні.

Комісія також дійшла висновку, що конкуренти Facebook Marketplace можуть бути обмежені у своїх можливостях, оскільки такий зв’язок дає йому істотну перевагу у поширенні серед користувачів, з чим конкуренти не можуть зрівнятися.

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Комісія зобов’язала Meta покласти край такій поведінці та утримуватись від повторення порушення або від застосування практик з еквівалентною метою чи ефектом у майбутньому.

Визначаючи розмір штрафу, Комісія врахувала тривалість і серйозність порушення, а також оборот Facebook Marketplace, якого стосуються ці порушення і який визначає базову суму штрафу. Крім того, було враховано загальний оборот Meta, щоб забезпечити достатній стримувальний ефект для компанії з такими значними ресурсами.

Нагадаємо, у вересні ЄС оштрафував Meta на 91 мільйон євро за ненавмисне збереження паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

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