Meta створить унікальну роботизовану руку з «відчуттям дотику» — Finance.ua

Meta створить унікальну роботизовану руку з «відчуттям дотику» Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Meta створить унікальну роботизовану руку з «відчуттям дотику»

Корпорація Meta анонсувала спільну роботу з виробником датчиків GelSight і компанією Wonik Robotics. Партнерство націлене на створення нових тактильних датчиків і роботизованої руки, здатних «відчувати» дотики.

Проєкт спрямований на просування досліджень у сфері ШІ та робототехніки. Як заявили представники Meta, тактильні пристрої допоможуть роботам і системам штучного інтелекту «краще розуміти та моделювати фізичний світ».

Центральною частиною розробки є датчик Digit 360 — «тактильний кінчик пальця», який оцифровує дотики за допомогою вбудованого ШІ-чіпа і 18 сенсорних функцій.

Датчик фіксує механічні, температурні та хімічні зміни поверхні. Він буде доступний для дослідників наступного року. Meta також почала приймати заявки на ранній доступ до цього пристрою для дослідницьких проєктів.

Разом із Wonik Robotics Meta розвиває нове покоління роботизованої руки Allegro Hand, яка буде інтегрована з тактильними датчиками Digit 360. Вона також буде обладнана системою управління для передачі даних на головний комп’ютер.

Allegro Hand дасть змогу роботам точніше аналізувати фізичні об’єкти та буде доступною дослідникам із 2024 року.

Cryptonews За матеріалами:

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