Meta випустила ШІ-модель, що самонавчається — Finance.ua

Meta випустила ШІ-модель, що самонавчається Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Meta випустила ШІ-модель, що самонавчається

Meta запустила нові ШІ-моделі, включно з «оцінювачем-самоуком», який стане кроком до зниження людської участі в процесі розробки нейромереж. Про це пише Reuters

Штучний інтелект створено з урахуванням інструменту, який спирається на технологію «ланцюжка думок».

Раніше стартап OpenAI представив велику мовну модель o1, навчену методом із підкріпленням для виконання складних міркувань. Нейромережа вміє думати — вона здатна створити довгий внутрішній ланцюжок думок під час аналізу питання.

Співробітники дослідницького підрозділу Meta для навчання моделі оцінювача використовували дані, згенеровані іншим штучним інтелектом, виключивши участь людини на цьому етапі.

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У розмові з Reuters вони наголосили, що такий підхід відкриває шлях до створення автономних ШІ-агентів, які здатні навчатися на своїх помилках.

Моделі, що самовдосконалюються, усувають потребу у дорогому і неефективному процесі «навчання з підкріпленням на основі зворотного зв’язку від людини», зазначає видання.

«Ми сподіваємося, що в міру того як ШІ ставатиме дедалі більш надлюдським, він зможе ефективніше перевіряти свою роботу. Тому він справді кращий, ніж середньостатистична людина», — прокоментував один із дослідників Джейсон Вестон.

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