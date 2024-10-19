Google замовляє малі модульні ядерні реактори для живлення ШІ — Finance.ua

Google замовляє малі модульні ядерні реактори для живлення ШІ
Google здійснює сміливий крок у майбутнє енергетики, уклавши революційну угоду зі стартапом Kairos Power. Ця співпраця відкриває нову еру в енергозабезпеченні технологічного сектору, особливо в контексті стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ).
Про це пише Financial Times.
Згідно з контрактом, Google зобов’язується купувати електроенергію від семи інноваційних малих модульних ядерних реакторів, які Kairos Power планує збудувати до кінця цього десятиліття.
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Це перший у своєму роді комерційний проект впровадження таких реакторів у США, що обіцяє значно оптимізувати витрати та прискорити процес будівництва енергетичних об’єктів.
Майкл Террелл, старший директор Google з питань енергетики та клімату, наголошує на стратегічній важливості цього кроку.
За його словами, ключовою метою є забезпечення цілодобового доступу до безвуглецевої енергії, яка гармонійно доповнить вже існуючі вітрові та сонячні джерела.
Ця ініціатива Google є відповіддю на зростаючий попит на електроенергію, спричинений, зокрема, бурхливим розвитком центрів обробки даних для ШІ-технологій.
Технологічні гіганти активно шукають нові, стабільні джерела енергії, і ядерна енергетика стає одним з найперспективніших напрямків.
Цей проект не лише демонструє лідерство Google у сфері інновацій, але й окреслює майбутнє енергетичної галузі, де ядерна енергія може стати ключовим елементом у забезпеченні сталого розвитку технологій штучного інтелекту та інших енергоємних інновацій.
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