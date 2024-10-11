Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini — Finance.ua
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Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini

Технології&Авто
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Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini
Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini
Google оголосила, що її генеративний штучний інтелект для створення зображень на основі текстових запитів, Imagen 3, тепер доступний усім користувачам Gemini по всьому світу, включно з Україною.
Про це компанія повідомила в соцмережі Х.
Imagen 3 — це найякісніша модель компанії для генерації зображень, яка забезпечує вищий рівень фотореалізму, краще виконання інструкцій та мінімізацію візуальних артефактів.
На відміну від конкурентних рішень, Imagen 3 генерує одне зображення високої якості з роздільною здатністю 2048×2048 пікселів на кожен запит користувача.
Всі бажаючі можуть протестувати нову технологію через чат-бот Gemini. Цей крок Google значно розширює можливості звичайних користувачів у створенні високоякісного візуального контенту за допомогою ШІ.
Раніше ця технологія була доступна лише користувачам з преміум-підписками Gemini Advanced або Gemini for Workspace. Тепер же вона стає доступною для широкого загалу.
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