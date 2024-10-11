Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini — Finance.ua

Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Google розширює доступ до Imagen 3: генерація зображень доступна всім користувачам Gemini

Google оголосила, що її генеративний штучний інтелект для створення зображень на основі текстових запитів, Imagen 3, тепер доступний усім користувачам Gemini по всьому світу, включно з Україною.

Про це компанія повідомила в соцмережі Х.

Imagen 3 — це найякісніша модель компанії для генерації зображень, яка забезпечує вищий рівень фотореалізму, краще виконання інструкцій та мінімізацію візуальних артефактів.

Image generation with Imagen 3 is now available to all Gemini users around the world.



Imagen 3 is our highest quality image generation model yet and brings an even higher degree of photorealism, better instruction following, and fewer distracting artifacts than ever before. pic.twitter.com/E8CrcyFcz5 — Google Gemini App (@GeminiApp) October 9, 2024

На відміну від конкурентних рішень, Imagen 3 генерує одне зображення високої якості з роздільною здатністю 2048×2048 пікселів на кожен запит користувача.

Всі бажаючі можуть протестувати нову технологію через чат-бот Gemini. Цей крок Google значно розширює можливості звичайних користувачів у створенні високоякісного візуального контенту за допомогою ШІ.

Раніше ця технологія була доступна лише користувачам з преміум-підписками Gemini Advanced або Gemini for Workspace. Тепер же вона стає доступною для широкого загалу.

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