Google хоче використовувати ядерну енергію для живлення дата-центрів — Finance.ua

Google хоче використовувати ядерну енергію для живлення дата-центрів 09.10.2024, 00:45 — Технології&Авто

Google займається вивченням можливості використання ядерної енергії для живлення своїх дата-центрів, оскільки обчислювальні потужності та потреби в енергії продовжують зростати завдяки розвитку AI-технології.

У нещодавньому інтерв’ю Nikkei Asia гендиректор компанії Сундар Пічаї розповів, що компанія оцінює різні джерела енергії та розглядає в тому числі малі модульні ядерні реактори (ММР). Це може бути черговий крок у межах стратегії досягнення нульового рівня викидів до 2030 року.

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Сундар Пічаї зазначив, що викиди парникових газів Google були приблизно на 48% вищими у 2023 році порівняно з 2019 роком, і причиною цього є активне використання технології штучного інтелекту. Атомна енергетика є чудовим варіантом для таких техногігантів, як Google, оскільки вона може забезпечити стабільне та низьковуглецеве джерело електроенергії.

На відміну від сонячної та вітрової енергії, які можуть мати перебої через погодні умови, атомні станції можуть працювати безперервно, і тому це ідеальні кандидати для забезпечення постійних потреб центрів обробки даних в електроенергії.

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Глобальний керівник відділу енергетики центрів обробки даних Google Аманда Петерсон Коріо повідомила Bloomberg, що у США та на ринках з високим рівнем регулювання компанія не має можливості напряму купувати електроенергію. «Ми працюємо з нашими партнерами з комунальних послуг та виробниками, щоб разом з’ясувати, як ми можемо впровадити ці нові технології в електромережу. Ядерна енергетика може бути однією з них», — каже вона.

Google — не єдина технологічна компанія, яка висловила зацікавленість у використанні ядерної енергії. Amazon уклала угоду на $650 млн з атомною електростанцією Susquehanna, а Microsoft планує перезапустити станцію Three Mile Island до 2028 року. Навіть генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що атомна енергетика може бути життєздатним варіантом для задоволення високих енергетичних потреб центрів обробки даних компанії.

Сундар Пічаї також зазначив, що компанія шукає стійкі та надійні джерела енергії. Тож інвестиції не обмежуються атомною енергетикою — компанія розглядає і традиційні відновлювані джерела, як-от сонячна та геотермальна енергія. Такий підхід є важливим, оскільки очікується, що до 2026 року споживання електроенергії в центрах обробки даних майже подвоїться і становитиме від 650 ТВт•год до 1050 ТВт•год. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 460 ТВт•год.

Google не уточнила, коли та де вона почне використовувати ядерну енергію, але існує велика ймовірність того, що вона спочатку розгляне ці варіанти в США, де вона співпрацює з державними установами та комунальними підприємствами для цього. Але компанія не виключила можливості використання ядерної енергії в інших країнах, включаючи Японію.

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