Google працює над новою моделлю ШІ, яка зможе думати як людина — Finance.ua

Google працює над новою моделлю ШІ, яка зможе думати як людина Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

Google працює над новою моделлю ШІ, яка зможе думати як людина

Google працює над новою моделлю ШІ, яка зможе думати як людина.

Про це повідомляє Bloomberg.

Google працює над новою моделлю ШІ — вона зможе імітувати людське мислення, подібно до моделі OpenAI o1.

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Останні кілька місяців компанія працює над ШІ-моделлю, яка зможе вирішувати багатокрокові завдання у математиці та програмуванні. Однак, ця модель вимагатиме більше часу для обробки запитів.

Оскільки для кожного запиту їй потрібно буде обробити низку взаємопов’язаних завдань. Після цього ШІ зможе підсумувати результати, щоб дати найкращу і найточнішу відповідь.

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