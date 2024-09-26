OpenAI оновлює голосового асистента для передплатників ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI оновлює голосового асистента для передплатників ChatGPT

Технології&Авто
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OpenAI оновлює голосового асистента для передплатників ChatGPT
OpenAI оновлює голосового асистента для передплатників ChatGPT
OpenAI випускає довгоочікуваного нового голосового помічника, який буде доступний для всіх користувачів платних версій ChatGPT. Поступове розгортання відбувається через чотири місяці після того, як компанія вперше представила цю функцію на заході.
Розширений голосовий режим (Advanced Voice Mode, або AVM) вже став доступний користувачам, які заплатили за ChatGPT Plus, говорять в OpenAI.
OpenAI вперше представила свій AVM ще в травні, і він викликав чимало суперечок, оскільки голос асистента був дуже схожий на голос Скарлетт Йоганссон. Акторка навіть погрожувала компанії судовим позовом, оскільки раніше вона вже відмовила Сему Альтману, який минулого року звертався до неї з пропозицією озвучити відео. Голос, який використовується в демо-версії, все ще має схожість з голосом Йоганссон.
Офіційно компанія запустила AVM у липні, але він був доступний лише для обраної кількості передплатників ChatGPT Plus. Тож нове оголошення — це початок ширшого розгортання для передплатників і користувачів Team на цьому тижні, тоді як користувачі Enterprise та Edu отримають цю функцію на наступному тижні. Якщо у вас є передплата ChatGPT, у застосунку прийде сповіщення, коли AVM стане доступним.
В оновленому режимі буде доступно п’ять нових голосів: Arbor, Maple, Sol, Spruce і Vale. Таким чином, загалом у користувачів буде дев’ять голосів на вибір. Крім цього, режим пропонує інші доповнення. У розділі «Налаштування» є пункт «Користувацькі інструкції», де ви можете вибрати, як саме ви хочете, щоб модель говорила. Це може бути чітка і повільна вимова або звернення до вас за певним ім’ям. Асистент навіть може виступати в ролі інтерв’юера, якщо ви захочете потренуватися відповідати перед співбесідою.
OpenAI також стверджує, що новий голосовий режим має цілий ряд поліпшень, починаючи від швидкості розмови, плавності вимови та закінчуючи різними акцентами. Щобільше, асистент також може підлаштовуватися під тон розмови, щоб звучати як інша людина.
За матеріалами:
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