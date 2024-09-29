Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу — Finance.ua

Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу
Генеральний директор Google Сундар Пічаї під час виступу на «Саміті майбутнього» ООН оголосив про створення нового фонду для навчання та навчання ШІ в усьому світі.
Про це йдеться у повідомленні Google.
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«Я вважаю, що технології є основоположним чинником прогресу. Подібно до того, як інтернет і мобільні пристрої розширили можливості для людей у всьому світі, тепер ШІ готовий прискорити прогрес у безпрецедентних масштабах», — наголосив Сундар Пічаї.
Які можливості відкриває ШІ
Він повідомив про можливості, які, на його думку, відкриває штучний інтелект.
- Отримати доступ до світової інформації та знань їхньою мовою.
- Прискорення наукових відкриттів на благо людства.
- Допомога людям на шляху катастрофи, пов’язаної з кліматом, спираючись на ініціативу ООН «Ранні попередження для всіх».
- Значний внесок в економічний прогрес — це вже дає більше можливостей підприємцям і малому бізнесу, розширює можливості урядів надавати державні послуги й підвищує продуктивність у всіх секторах.
Крім того, генеральний директор Google навів приклад, коли штучний інтелект допомагає покращити роботу та логістику на ринках, що розвиваються, де зв’язок, інфраструктура та затори є серйозними проблемами.
Зокрема, стартап із вантажних перевезень Gary Logistics в Ефіопії використовує штучний інтелект, щоб допомогти транспортувати товари на ринок швидше та надати більше можливостей для роботи водіям-фрилансерам.
Сундар Пічаї згадав і про складнощі, які несе із собою ШІ для людства. Зокрема, він сказав про:
- проблеми з точністю, фактологією й упередженістю;
- ризики неправильного застосування та неправильного використання, як-от створення глибоких фейків;
- вплив на майбутнє трудової діяльності.
«З усіх цих причин ми вважаємо, що ШІ потрібно розробляти, розгортати та використовувати відповідально із самого початку», — наголосив CEO Google.
За його словами, компанія керується принципами штучного інтелекту, які вони опублікували ще у 2018 році.
Крім того, Google співпрацює з іншими галузевими, академічними, ООН та урядами в таких зусиллях, як Frontier Model Forum, OECD і Хіросімський процес G7.
Він додав, що хоче уникнути глобального «розколу в галузі штучного інтелекту» й що Google створює Глобальний фонд можливостей штучного інтелекту на суму $120 млн, за допомогою якого він «зробить освіту та навчання штучному інтелекту доступними для спільнот по всьому світу» у партнерстві з місцевими некомерційними та неурядовими організаціями, пише TechCrunch.
На цю ж тему Пічаї закликав до «розумного регулювання продуктів, яке зменшує шкоду та протистоїть національним протекціоністським імпульсам» — інакше, за його прогнозом, регулювання може «розширити розрив ШІ й обмежити переваги ШІ».
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