Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу — Finance.ua
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Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу

Фондовий ринок
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Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу
Google виділяє кошти на глобальну освіту в галузі ШІ по всьому світу
Генеральний директор Google Сундар Пічаї під час виступу на «Саміті майбутнього» ООН оголосив про створення нового фонду для навчання та навчання ШІ в усьому світі.
Про це йдеться у повідомленні Google.
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«Я вважаю, що технології є основоположним чинником прогресу. Подібно до того, як інтернет і мобільні пристрої розширили можливості для людей у ​​всьому світі, тепер ШІ готовий прискорити прогрес у безпрецедентних масштабах», — наголосив Сундар Пічаї.

Які можливості відкриває ШІ

Він повідомив про можливості, які, на його думку, відкриває штучний інтелект.
  1. Отримати доступ до світової інформації та знань їхньою мовою.
  2. Прискорення наукових відкриттів на благо людства.
  3. Допомога людям на шляху катастрофи, пов’язаної з кліматом, спираючись на ініціативу ООН «Ранні попередження для всіх».
  4. Значний внесок в економічний прогрес — це вже дає більше можливостей підприємцям і малому бізнесу, розширює можливості урядів надавати державні послуги й підвищує продуктивність у всіх секторах.
Крім того, генеральний директор Google навів приклад, коли штучний інтелект допомагає покращити роботу та логістику на ринках, що розвиваються, де зв’язок, інфраструктура та затори є серйозними проблемами.
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Зокрема, стартап із вантажних перевезень Gary Logistics в Ефіопії використовує штучний інтелект, щоб допомогти транспортувати товари на ринок швидше та надати більше можливостей для роботи водіям-фрилансерам.
Сундар Пічаї згадав і про складнощі, які несе із собою ШІ для людства. Зокрема, він сказав про:
  • проблеми з точністю, фактологією й упередженістю;
  • ризики неправильного застосування та неправильного використання, як-от створення глибоких фейків;
  • вплив на майбутнє трудової діяльності.
«З усіх цих причин ми вважаємо, що ШІ потрібно розробляти, розгортати та використовувати відповідально із самого початку», — наголосив CEO Google.
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За його словами, компанія керується принципами штучного інтелекту, які вони опублікували ще у 2018 році.
Крім того, Google співпрацює з іншими галузевими, академічними, ООН та урядами в таких зусиллях, як Frontier Model Forum, OECD і Хіросімський процес G7.
Він додав, що хоче уникнути глобального «розколу в галузі штучного інтелекту» й що Google створює Глобальний фонд можливостей штучного інтелекту на суму $120 млн, за допомогою якого він «зробить освіту та навчання штучному інтелекту доступними для спільнот по всьому світу» у партнерстві з місцевими некомерційними та неурядовими організаціями, пише TechCrunch.
На цю ж тему Пічаї закликав до «розумного регулювання продуктів, яке зменшує шкоду та протистоїть національним протекціоністським імпульсам» — інакше, за його прогнозом, регулювання може «розширити розрив ШІ й обмежити переваги ШІ».
За матеріалами:
dev.ua
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