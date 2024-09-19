Google виграв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 1,49 мільярда євро — Finance.ua
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Google виграв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 1,49 мільярда євро

Фондовий ринок
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Google виграв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 1,49 мільярда євро
Google виграв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 1,49 мільярда євро
Компанія конгломерату Alphabet — Google — виграла суд щодо антимонопольного штрафу в розмірі 1,49 мільярда євро (1,66 мільярда доларів), накладеного п’ять років тому за перешкоджання конкурентам у пошуковій рекламі в Інтернеті, через тиждень після того, як вона програла значно більшу справу.
Європейська комісія у своєму рішенні від 2019 року заявила, що Google зловживав своїм домінуванням, щоб перешкодити веб-сайтам використовувати посередників, окрім своєї платформи AdSense, яка надавала пошукову рекламу. Практика, яка, за її словами, була незаконною, мала місце з 2006 по 2016 рік.
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Як пише Reuters, базований у Люксембурзі загальний суд здебільшого погодився з оцінками антимонопольного відомства Європейського Союзу у цій справі, але скасував штраф. Штраф AdSense — один із трьох штрафів, які коштували Google загалом 8,25 мільярда євро, був викликаний скаргою Microsoft у 2010 році.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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