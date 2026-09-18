Експерти повідомили, який бренд ноутбуків найнадійніший у 2026 році Сьогодні 03:40 — Фондовий ринок Експерти повідомили, який бренд ноутбуків найнадійніший у 2026 році

Під час вибору ноутбука варто враховувати багато факторів — час автономної роботи, продуктивність процесора, зручність клавіатури, однак це не має значення, якщо ноутбук не прослужить довго.

Як пише Slashgear , коли йдеться про міцність та довговічність, є один бренд, який відрізняється серед інших — Apple.

«Mac досі залишаються міцними та якісно виготовленими. Більшість моїх прослужили понад 10 років», — написав один користувач Reddit.

Видання зазначає, що ноутбуки Apple виготовляються з міцного та легкого металу, а саме мають алюмінієвий корпус, який розрахований на щоденне використання.

«У різних компонентах, таких як клавіатура та динаміки, використовуються внутрішні металеві опорні пластини, що не тільки робить ноутбуки міцними зовні, але й допомагає відводити тепло від акумулятора. Програмне забезпечення ноутбуків Apple вважається не менш надійним: користувачі відзначають, що у них рідше виникають проблеми з продуктивністю, ніж у пристроїв інших брендів. Сама компанія Apple навіть стверджує, що, згідно зі зібраними даними, її техніка рідше дає збої та зависає», — йдеться у матеріалі.

Зокрема «Consumer Reports» визнало Apple найнадійнішим брендом ноутбуків після аналізу понад 75 000 відповідей на опитування. Водночас показник надійності Apple значно перевищує показники інших брендів, зокрема LG, HP, Samsung та Lenovo.

«Consumer Reports» визначає надійність на основі ймовірної кількості проблем, що можуть виникнути протягом трьох років експлуатації.

Slashgear також поставило Apple на перше місце за надійністю ноутбуків, відзначивши вражаючий середній термін експлуатації їхніх MacBook.

Тому CNET назвав MacBook Air M 5 найкращим ноутбуком 2026 року. За показниками автономності та продуктивності він отримав майже ідеальні оцінки, що вивело його на перше місце в рейтингу. Водночас у повному огляді видання відзначило надійну конструкцію ноутбука та «надзвичайно стабільну» продуктивність процесора.

Своєю чергою видання Wired теж поставило цей ноутбук на перше місце у своєму рейтингу завдяки тому, що всі його компоненти мають «найвищу якість». Продуктивність та час автономної роботи теж виділилися серед інших.