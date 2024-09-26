Google та Volkswagen співпрацюють над створенням ШІ-асистента — Finance.ua

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Google та Volkswagen співпрацюють над створенням ШІ-асистента

Технології&Авто
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Google та Volkswagen співпрацюють над створенням ШІ-асистента
Google та Volkswagen співпрацюють над створенням ШІ-асистента
Google надає асистента зі штучним інтелектом для водіїв Volkswagen, який полегшить користування автомобілем.
Про це повідомляє Reuters.
Google, що входить до складу Alphabet, надає ключові можливості для асистента зі штучним інтелектом для водіїв Volkswagen у додатку для смартфонів, що є частиною стратегії Google, спрямованої на завоювання бізнесу, пропонуючи інструменти для створення корпоративних додатків зі штучним інтелектом.
Споживачі можуть ставити асистенту Volkswagen такі запитання, як «Як замінити спустивше колесо?» або навести камеру телефону на приладову панель автомобіля, щоб отримати відповідну інформацію.
Асистент ШІ спирається на великі мовні моделі Gemini від Google, програми, які можуть розуміти і генерувати прогнозовані відповіді на людську мову, а також мають можливості хмарних обчислень.
Інструмент VW був розроблений шляхом додавання до Gemini таких даних, як інструкції для власників автомобілів Volkswagen і відеоролики на YouTube про технічне обслуговування автомобілів.
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Хмарні обчислення — це сегмент бізнесу Google, на який припадає 33 млрд дол із 307 мільярдів доларів загального доходу компанії у 2023 році.
За даними Google у 2024 році рішення на основі штучного інтелекту принесли мільярдні доходи, хоча вона відмовилася розкрити більш точні цифри.
За матеріалами:
Економічна Правда
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