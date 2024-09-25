Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей 25.09.2024, 00:41 — Технології&Авто

Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей

Спортивні седани поєднують у собі розкіш, практичність та потужність. Але важливо також звертати увагу і на надійність. Рейтинг найнадійніших нових спортивних седанів склали експерти HotCars

Лідером рейтингу став Lexus IS 2024, надійність якого експерти J.D. Power оцінили у 88 балів зі 100 можливих. З усіх його версій журналісти радять звернути увагу на IS500 F Sport Performance із 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 472 к.с., який прискорюється від 0 до 60 миль на годину (0−97 км/год) лише за 4,4 секунди.

На другому місці розташувався Lexus ES350 з рейтингом надійності 82 бали зі 100 можливих. Під капотом цього спорт-седана встановлений 3,5-літровий двигун V6 на 302 «конячки», який дозволяє розганятися з місця до 97 км/год за 6,1 секунди.

«Бронза» дісталася BMW 2-Series Gran Coupe з 2,0-літровим 301-сильним турбодвигуном і розгоном від 0 до 97 км/год за 4,2 секунди. Його надійність за 100-бальною шкалою оцінюють у 82 бали.

Отже, найнадійніші спортивні седани за версією HotCars:

Lexus IS500 F Sport Performance Lexus ES350 BMW 2 Series Gran Coupe BMW 4 Series M440i xDrive Porsche Taycan Turbo S BMW i4 Acura TLX Type S Volvo S60 Recharge Hybrid AWD Subaru WRX Hyundai Ioniq 6

MMR За матеріалами:

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