Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
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Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей
Названо найнадійніші спортивні седани у світі: ТОП-10 моделей
Спортивні седани поєднують у собі розкіш, практичність та потужність. Але важливо також звертати увагу і на надійність. Рейтинг найнадійніших нових спортивних седанів склали експерти HotCars.
Лідером рейтингу став Lexus IS 2024, надійність якого експерти J.D. Power оцінили у 88 балів зі 100 можливих. З усіх його версій журналісти радять звернути увагу на IS500 F Sport Performance із 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 472 к.с., який прискорюється від 0 до 60 миль на годину (0−97 км/год) лише за 4,4 секунди.
На другому місці розташувався Lexus ES350 з рейтингом надійності 82 бали зі 100 можливих. Під капотом цього спорт-седана встановлений 3,5-літровий двигун V6 на 302 «конячки», який дозволяє розганятися з місця до 97 км/год за 6,1 секунди.
«Бронза» дісталася BMW 2-Series Gran Coupe з 2,0-літровим 301-сильним турбодвигуном і розгоном від 0 до 97 км/год за 4,2 секунди. Його надійність за 100-бальною шкалою оцінюють у 82 бали.
Отже, найнадійніші спортивні седани за версією HotCars:
  1. Lexus IS500 F Sport Performance
  2. Lexus ES350
  3. BMW 2 Series Gran Coupe
  4. BMW 4 Series M440i xDrive
  5. Porsche Taycan Turbo S
  6. BMW i4
  7. Acura TLX Type S
  8. Volvo S60 Recharge Hybrid AWD
  9. Subaru WRX
  10. Hyundai Ioniq 6
За матеріалами:
MMR
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