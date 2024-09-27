Google обмежив для росіян створення нових акаунтів — Finance.ua

Google обмежив для росіян створення нових акаунтів 27.09.2024, 01:30 — Світ

Google обмежив для росіян створення нових акаунтів

Компанія Google обмежила створення нових акаунтів у російській федерації, пишуть росЗМІ.

«Мінцифри підтверджує, що Google обмежив створення нових акаунтів. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення кількості СМС, що їх відправляє компанія російським користувачам», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС

Там уточнили, що «СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що користувачі сервісів Google у рф масово стикаються з обмеженнями у створенні нових акаунтів, труднощами реєстрації профілів на російські телефонні номери.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.