Google обмежив для росіян створення нових акаунтів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google обмежив для росіян створення нових акаунтів

Світ
5
Google обмежив для росіян створення нових акаунтів
Google обмежив для росіян створення нових акаунтів
Компанія Google обмежила створення нових акаунтів у російській федерації, пишуть росЗМІ.
«Мінцифри підтверджує, що Google обмежив створення нових акаунтів. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення кількості СМС, що їх відправляє компанія російським користувачам», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Там уточнили, що «СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться».
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що користувачі сервісів Google у рф масово стикаються з обмеженнями у створенні нових акаунтів, труднощами реєстрації профілів на російські телефонні номери.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.