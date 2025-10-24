0 800 307 555
Чому Apple може перейменувати iPhone 18

Apple планує змінити традиційну нумерацію своїх смартфонів у 2027 році.
Про це 22 жовтня заявив головний дослідник аналітичної компанії Omdia Хо Му Ель на конференції, що відбулася у передмісті Сеула, пише portaltele.
Корпорація має намір випустити моделі під назвою iPhone 20 замість очікуваного iPhone 18. Реліз пристроїв запланований на 2027 рік і розділений на два етапи.
У першій половині року мають з’явитися iPhone 18e та стандартна версія iPhone 20. Друга половина року призначена для презентації iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max та доладного iPhone Fold 2.

Причина зміни назви

Аналітики називають двадцятирічний ювілей iPhone, який припадає на 2027 рік.
Перший смартфон Apple був представлений у 2007 році. Така практика вже використовувалася компанією раніше. У 2017 році, до десятиліття iPhone, Apple випустила одночасно iPhone 8 та iPhone X, пропустивши дев’яту модель. Ювілейний iPhone X отримав OLED-дисплей, систему розпізнавання облич FaceID та безрамковий екран.
Omdia прогнозує коригування виробничої стратегії Apple з 2026 року. Це спричинить тимчасове зниження попиту на екранні панелі для iPhone приблизно на 20 мільйонів одиниць. Аналітики оцінюють продаж першого складаного iPhone в 8 мільйонів пристроїв за перший рік присутності на ринку.
Раніше Apple показала відразу три пристрої на новому чипі M5: iPad Pro, MacBook Pro і гарнітуру Vision Pro. Усі вони отримали помітний приріст продуктивності та підтримку просунутих ШІ-функцій. Гаджети надійдуть у продаж 22 жовтня.
Найпотужніший планшет компанії, iPad Pro, тепер працює на M5 і буде в 3.5 разів продуктивнішим під час роботи з ШІ порівняно з торішньою моделлю.
Також нагадаємо, скільки Apple платитиме дослідникам безпеки.
Найвищу базову виплату подвоєноз $1 млн до $2 млн для «zero-click» ланцюжків експлойтів, які досягають цілей, подібних до атаки меркантильного шпигунського ПЗ.
В окремих сценаріях загальна сума може сягати понад $5 млн, якщо знайдена вада стосується, наприклад, бета-ПЗ або дає змогу обійти посилений режим захисту Lockdown Mode у Safari.
