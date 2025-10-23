ПриватБанк отримав понад 50 млрд грн прибутку з початку року: основні результати банку
За підсумками дев’яти місяців 2025 року ПриватБанк отримав 50,6 млрд грн чистого прибутку після сплати 25% податку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Основні результати банку
Бізнес-результат без урахування переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків становив 62,6 млрд грн, це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
«ПриватБанк посідає перше місце на ринку за рівнем прибутковості, формуючи понад 43,5% прибутку банківського сектора до оподаткування», — повідомили у фінустанові.
З початку року чистий кредитний портфель зріс на 30 млрд грн (+27%) і на 30 вересня 2025 року становив 143 млрд грн.
Кошти на рахунках фізичних осіб за дев’ять місяців року зросли на 59 млрд грн (+13%) і досягли 505 млрд грн.
Основу фінансового результату становлять чисті процентні доходи, які зросли на 19%, та комісійні доходи на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За даними НБУ, станом на 31 серпня 2025 року показник співвідношення витрат до доходів (CIR) становить 24,07%, тоді як середній по ринку 41,77%.
З початку року ПриватБанк відкрив 40 оновлених відділень підвищеної доступності в різних регіонах України. Також реалізував програми з фінансової грамотності, інклюзії, безбар’єрності та благодійності, на які спрямовано 156,8 млн грн власних коштів.
Нагадаємо, за підсумками січня-серпня 2025 року чистий прибуток банківської системи зріс до 106,4 млрд грн. Це лише на 321 млн грн більше, ніж за вісім місяців 2024 року, торішній результат уже був історичним максимумом і саме він наприкінці року став підставою для підвищення ставки податку на прибуток із 25% до 50%.
Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.
