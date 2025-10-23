ПриватБанк отримав понад 50 млрд грн прибутку з початку року: основні результати банку Сьогодні 18:45 — Фондовий ринок

За підсумками дев’яти місяців 2025 року ПриватБанк отримав 50,6 млрд грн чистого прибутку після сплати 25% податку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Основні результати банку

Бізнес-результат без урахування переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків становив 62,6 млрд грн, це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

«ПриватБанк посідає перше місце на ринку за рівнем прибутковості, формуючи понад 43,5% прибутку банківського сектора до оподаткування», — повідомили у фінустанові.

З початку року чистий кредитний портфель зріс на 30 млрд грн (+27%) і на 30 вересня 2025 року становив 143 млрд грн.

Кошти на рахунках фізичних осіб за дев’ять місяців року зросли на 59 млрд грн (+13%) і досягли 505 млрд грн.

Основу фінансового результату становлять чисті процентні доходи, які зросли на 19%, та комісійні доходи на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За даними НБУ, станом на 31 серпня 2025 року показник співвідношення витрат до доходів (CIR) становить 24,07%, тоді як середній по ринку 41,77%.

З початку року ПриватБанк відкрив 40 оновлених відділень підвищеної доступності в різних регіонах України. Також реалізував програми з фінансової грамотності, інклюзії, безбар’єрності та благодійності, на які спрямовано 156,8 млн грн власних коштів.

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня 2025 року чистий прибуток банківської системи зріс до 106,4 млрд грн . Це лише на 321 млн грн більше, ніж за вісім місяців 2024 року, торішній результат уже був історичним максимумом і саме він наприкінці року став підставою для підвищення ставки податку на прибуток із 25% до 50%.

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом , ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

