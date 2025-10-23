У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки) Сьогодні 11:23 — Фондовий ринок

У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки)

Мережа супермаркетів «Континент», яка понад два десятиліття працювала у столиці, припиняє свою діяльність.

Про остаточне закриття компанія повідомила у соцмережах.

«Ми були поруч із вами багато років — і кожна покупка, кожна розмова на касі, кожна усмішка для нас багато значить», написали там.

Компанія повідомила про фінальний розпродаж до -70% за адресою:

вул. А. Єфремова, 23 — працює до 15.10.

вул. Мокра (Кудряшова), 20В — працює до 03.11.

