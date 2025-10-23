0 800 307 555
У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки)

Мережа супермаркетів «Континент», яка понад два десятиліття працювала у столиці, припиняє свою діяльність.
Про остаточне закриття компанія повідомила у соцмережах.
«Ми були поруч із вами багато років — і кожна покупка, кожна розмова на касі, кожна усмішка для нас багато значить», написали там.
Компанія повідомила про фінальний розпродаж до -70% за адресою:
вул. А. Єфремова, 23 — працює до 15.10.
вул. Мокра (Кудряшова), 20В — працює до 03.11.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
