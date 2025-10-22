Ринки відреагували на перенесення зустрічі Трампа з путіним Сьогодні 21:29 — Фондовий ринок

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після кількох днів зростання в першій половині дня середи, 22 жовтня, опустився на 2,40% - до 510,58 пункту.

Падіння було зафіксовано після новин про те, що анонсована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у Будапешті відкладається, як і зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, повідомляє Інтерфакс-Україна

Водночас основний індекс біржі WIG20 зріс на 1,05%.

Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:53 за Варшавою курс акцій найбільшого в країні виробника цукру Астарта зменшився на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, Агротон та ІМК — на 2,40%, 2,29% і 1,61%.

Акції Coal Energy із зупиненими через війну шахтами впали на 4,48%, а найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу Кернел, які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 0,21%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo впав на 6,57%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 1,06%.

Що стосується єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їхній курс у середу також знизився на 1,25−2,14%, тоді як ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine у перший день війни 24 лютого 2022 року впав із 574,37 пункту до 361,98 пункту. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США восени 2024 року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого 2025 року на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640−650 пунктів.

Однак після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди WIG-Ukraine впав до 508,45 пункту на початку квітня. Пізніше оголошення планів про переговори в Стамбулі та Анкориджі знову піднімало індекс вище 600 пунктів, але на початку жовтня він опустився до 475 пунктів, де востаннє був на початку лютого.

Анонс Трампом у жовтні 2025 року зустрічі з путіним у Будапешті за кілька тижнів і заклик до сторін зупинитися на поточній лінії бойового зіткнення знову призвів до зростання індексу з 475 пунктів до 523,11 пунктів, але тепер він відкотився до 510,58 пунктів.

16 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

21 жовтня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому повідомив, що зустріч між держсекретарем США і главою МЗС росії поки що відкладено на «деякий час».

Пізніше того самого дня журналіст NBC News заявив, що планування зустрічі Трампа і путіна поки що призупинено.

