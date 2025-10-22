0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринки відреагували на перенесення зустрічі Трампа з путіним

Фондовий ринок
49
Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після кількох днів зростання в першій половині дня середи, 22 жовтня, опустився на 2,40% - до 510,58 пункту.
Падіння було зафіксовано після новин про те, що анонсована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у Будапешті відкладається, як і зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас основний індекс біржі WIG20 зріс на 1,05%.
Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:53 за Варшавою курс акцій найбільшого в країні виробника цукру Астарта зменшився на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, Агротон та ІМК — на 2,40%, 2,29% і 1,61%.
Читайте також
Акції Coal Energy із зупиненими через війну шахтами впали на 4,48%, а найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу Кернел, які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 0,21%.
На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo впав на 6,57%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 1,06%.
Що стосується єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їхній курс у середу також знизився на 1,25−2,14%, тоді як ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.
Читайте також
Як повідомлялося, WIG-Ukraine у перший день війни 24 лютого 2022 року впав із 574,37 пункту до 361,98 пункту. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США восени 2024 року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого 2025 року на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640−650 пунктів.
Однак після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди WIG-Ukraine впав до 508,45 пункту на початку квітня. Пізніше оголошення планів про переговори в Стамбулі та Анкориджі знову піднімало індекс вище 600 пунктів, але на початку жовтня він опустився до 475 пунктів, де востаннє був на початку лютого.
Анонс Трампом у жовтні 2025 року зустрічі з путіним у Будапешті за кілька тижнів і заклик до сторін зупинитися на поточній лінії бойового зіткнення знову призвів до зростання індексу з 475 пунктів до 523,11 пунктів, але тепер він відкотився до 510,58 пунктів.
Читайте також
16 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.
21 жовтня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому повідомив, що зустріч між держсекретарем США і главою МЗС росії поки що відкладено на «деякий час».
Пізніше того самого дня журналіст NBC News заявив, що планування зустрічі Трампа і путіна поки що призупинено.
📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems