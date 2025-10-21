Завод Радіореле в Харкові виставили на аукціон
8 жовтня заплановане проведення онлайн-аукціону з приватизації державного пакета акцій розміром 100,00% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» в місті Харків.
Реєстрація на участь в аукціоні триває до 27 жовтня 20:00.Стартова ціна — 234 385 000 гривень.
Адреса: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 181. Основна номенклатура продукції: слаботочні, мініатюрні, електромагнітні реле.
Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працюють 57 осіб.
Об’єкт включає
5 одиниць нерухомого майна (нежитлові будівлі, будівля складу, будівля майстерні тощо) загальною площею 49137,2 м², що розташовані на двома адресами:
- м. Харків, просп. Аерокосмічний, 181;
- м. Харків, вул. Каденюка, 6.
12 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1983 — 2013 року випуску, в тому числі 1 передано до ЗСУ. Станом на 30 червня 2025 року на балансі товариства обліковується рухоме майно:
- обладнання, меблі, інвентар тощо — 3510 одиниць;
- технічна література, довідники, посібники — 114 одиниць;
- нематеріальні активи — 41 одиниця.
Станом на 15 вересня 2025 року частину нерухомого майна товариства загальною площею 479,4 м² передано в оренду відповідно до 1 договору.
Умови продажу
- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців;
- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності.
