НАБУ змінила назву та вступні внески

Фондовий ринок
107
Незалежна асоціація банків України провела щорічні загальні збори банків-членів: визначила пріоритети на 2026 рік, змінила назву та переглянула вступні внески.
Виконавчий директор НАБУ Руслан Гриценко підбив підсумки роботи НАБУ у 2024 році, відзначивши активну діяльність діючих комітетів, розширення міжнародної співпраці та динамічний розвиток комітетів із факторингу, ESG та іпотечного кредитування.
Під час заходу затвердили звіт Ревізійної комісії, підтримали оновлення Статуту та внутрішніх положень асоціації, а також ухвалили новий порядок визначення вступних внесків.
Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий акцентував увагу на розширенні співпраці з державними органами, а також на важливості розвитку ринку капіталів і «зеленої» фінансової адженди, що стають ключовими темами для української банківської системи.
Було також ухвалено рішення про перейменування організації на Національну асоціацію банків України. «Нас вже давно називають Національною асоціацією банків України, і це не випадково. Ми не маємо доводити свою незалежність — ми самобутні, ми вже є тими, хто формує порядок денний банківської системи. Слова мають значення, адже вони відображають нашу сутність і відповідальність», — зазначив Володимир Мудрий.
Члени Асоціації переобрали Раду НАБУ у тому ж складі. У голосуванні взяли участь представники 31 банку-члена. Усі рішення підтримано більшістю голосів.
