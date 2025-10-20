ФДМУ оголосив аукціон з приватизації АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — деталі Сьогодні 17:33 — Фондовий ринок

Фонд державного майна призначив аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за стартовою ціною 151,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.

«Оголошено аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458% статутного капіталу АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», — говориться у повідомленні.

Йдеться про продаж 607 446 012 штук акцій.

Аукціон пройде 4 листопада 2025 року в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». Cтартова ціна — 151,9 млн гривень.

Основним видом економічної діяльності є виробництво алюмінію. Основна номенклатура продукції: алюмінієва катанка — послуги з переробки давальницької сировини.

Підприємство «є чудовим brownfield-проєктом, оскільки розташоване у місті Запоріжжя, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею».

Переваги об’єкта

Велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Новий власник може розглядати об’єкт для ведення бізнесу або його релокації.

На балансі товариства перебувають 1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 370 929,85 м².

292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, 25 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 216,0856 га.

Станом на 30.06.2025 року частину нерухомого майна товариства передано в оренду відповідно до 8 договорів, а саме: нерухоме майно загальною площею 6 755,6 м² та електроштовхач.

