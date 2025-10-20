IPhone 17 на 14% перевищив за продажами минулорічну модель
Серія iPhone 17 перевершила свого попередника за ранніми продажами в Китаї та Сполучених Штатах.
Про це повідомила в понеділок дослідницька компанія Counterpoint.
За даними Counterpoint, новіші моделі продалися на 14% більше, ніж серія iPhone 16, протягом перших 10 днів доступності в двох країнах.
Про це пише Reuters.
Продажі базової моделі iPhone 17 у Китаї майже подвоїлися порівняно з iPhone 16 за той самий період, додано у компанії, при цьому продажі моделі зросли на 31% на обох ринках.
«Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів, пропонуючи чудове співвідношення ціни та якості», — сказав у звіті старший аналітик Менмен Чжан.
«Кращий чіп, покращений дисплей, більший базовий обсяг пам’яті, оновлення селфі-камери — все це за ту ж ціну, що й у торішнього iPhone 16».
Раніше ми писали, що деякі власники iPhone 17 звернулися на форуми підтримки Apple з проханням про допомогу щодо періодичних провалів Wi-Fi-з'єднання. Ці конкретні повідомлення стосуються лише нового сімейства пристроїв iPhone 17.
Однією спільною рисою є те, що Wi-Fi, а іноді й Bluetooth, пропадає, коли iPhone 17 заблоковано або розблоковано.
Деякі користувачі, які повідомляють про це, кажуть, що з’єднання потім скидається через кілька секунд.
