IPhone 17 на 14% перевищив за продажами минулорічну модель Сьогодні 14:23 — Фондовий ринок

IPhone 17 на 14% перевищив за продажами минулорічну модель

Серія iPhone 17 перевершила свого попередника за ранніми продажами в Китаї та Сполучених Штатах.

Про це повідомила в понеділок дослідницька компанія Counterpoint.

За даними Counterpoint, новіші моделі продалися на 14% більше, ніж серія iPhone 16, протягом перших 10 днів доступності в двох країнах.

Продажі базової моделі iPhone 17 у Китаї майже подвоїлися порівняно з iPhone 16 за той самий період, додано у компанії, при цьому продажі моделі зросли на 31% на обох ринках.

«Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів, пропонуючи чудове співвідношення ціни та якості», — сказав у звіті старший аналітик Менмен Чжан.

Читайте також В iPhone 17 знайшли перший серйозний недолік: що сталося

«Кращий чіп, покращений дисплей, більший базовий обсяг пам’яті, оновлення селфі-камери — все це за ту ж ціну, що й у торішнього iPhone 16».

щодо періодичних провалів Wi-Fi-з'єднання. Ці конкретні повідомлення стосуються лише нового сімейства пристроїв iPhone 17. Раніше ми писали , що деякі власники iPhone 17 звернулися на форуми підтримки Apple з проханням про допомогущодо періодичних провалів Wi-Fi-з'єднання. Ці конкретні повідомлення стосуються лише нового сімейства пристроїв iPhone 17.

Однією спільною рисою є те, що Wi-Fi, а іноді й Bluetooth, пропадає, коли iPhone 17 заблоковано або розблоковано.

Деякі користувачі, які повідомляють про це, кажуть, що з’єднання потім скидається через кілька секунд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.