Скільки «тримається» батарея нових iPhone 17: результати тестів

Технології&Авто
Зі стартом продажів iPhone 17 у мережі почали з’являтися всі можливі тести смартфонів. Журналісти Tom’s Guide повідомили, яка в них реальна автономність. Особливий інтерес викликає тонкий iPhone Air, який отримав батарею всього 3 149 мАг.
Для чистоти експерименту на всіх пристроях було виставлено яскравість екрана 150 ніт і запущено безперервний веб-серфінг у стільникових мережах 5G. Результати виявилися такими:
  • iPhone 17 Pro Max — 17 годин 54 хвилини;
  • iPhone 17 Pro — 15 годин 32 хвилини;
  • iPhone 17 — 12 годин 47 хвилини;
  • iPhone Air — 12 годин і 2 хвилини.
Очікувано, лідером за часом автономної роботи став iPhone 17 Pro Max, який працює майже на 6 годин довше, ніж Air, і на 2,2 години довше, ніж 17 Pro.
Apple придумала для iPhone Air один лайфхак — до смартфона можна докупити фірмовий магнітний пауербанк за 99 доларів. З ним пристрій працює вже 17 годин і 15 хвилин. Це трохи менше за 17 Pro Max.
У підсумку вибір очевидний: якщо для вас важлива максимальна автономність, варто дивитися на iPhone 17 Pro Max. Тим, хто цінує компактність і легкість, підійде iPhone Air, щоправда, зарядку доведеться тримати під рукою. Базовий iPhone 17 же став золотою серединою: працює трохи довше за Air, оснащений більш просунутими функціями і камерами, і коштує значно менше, ніж Pro.
Поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що лінійка iPhone 18 майже не відрізнятиметься від iPhone 17. Значні зміни Apple приберегла вже на 2027 рік до 20-річчя iPhone.
Тим часом власники iPhone масово скаржаться на надто швидку розрядку акумулятора своїх гаджетів після оновлення до iOS 26. Деякі iPhone сідають буквально за кілька годин, пишуть у соцмережах.
Apple не стала ігнорувати ці скарги і доволі оперативно опублікувала офіційний прес-реліз з поясненням причин неполадок. Компанія стверджує, що це нормальне явище: після великих оновлень система виконує фонову оптимізацію — індексує файли, перебудовує дані, адаптує нові функції — що тимчасово підвищує навантаження на батарею і процесор.
Після завершення процесу налаштування час автономної роботи пристрою має повернутися до нормальних значень. Але як довго цей процес триватиме, не згадується.
Власникам iPhone, які все ще «сидять» на iOS 18, фахівці радять почекати кілька тижнів до стабільної версії на кшталт 26.0.3, де, щонайменше, буде усунуто більшість недоліків.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
