Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє
Amazon оновила інструмент штучного інтелекту під назвою Seller Assistant, який тепер допомагатиме продавцям автоматично виконувати нудні завдання і економити час на розвиток бізнесу.
Про це пише CNBC.
Раніше цей ШІ-асистент лише відповідав на питання, а тепер може діяти від імені продавця: замовляти товари, складати бізнес-плани чи навіть виправляти проблеми з акаунтом.
ШІ допомагає створювати описи товарів, рекламні тексти і картинки, підказує з цінами й може зменшити ризик блокування акаунту на маркетплейсах. За даними Amazon, вже понад 1,3 млн продавців користувалися ним.
Amazon не братиме додаткової плати за користування Seller Assistant, він буде входити до вартості підписок. Компанія обіцяє розширювати функції свого ШІ на основі відгуків користувачів.
Поділитися новиною
Також за темою
SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ
Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє
Apple пояснила, як оптимізувати швидкість зарядки Apple Watch
Дослідники зʼясували, хто може втратити роботу через штучний інтелект
Нові та вживані китайські авто: ТОП-5 найпопулярніших моделей
Tesla припинила продаж найдешевшої версії Cybertruck, тому що її ніхто не купує