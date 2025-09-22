0 800 307 555
Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє

Технології&Авто
Amazon оновила інструмент штучного інтелекту під назвою Seller Assistant, який тепер допомагатиме продавцям автоматично виконувати нудні завдання і економити час на розвиток бізнесу.
Про це пише CNBC.
Раніше цей ШІ-асистент лише відповідав на питання, а тепер може діяти від імені продавця: замовляти товари, складати бізнес-плани чи навіть виправляти проблеми з акаунтом.
ШІ допомагає створювати описи товарів, рекламні тексти і картинки, підказує з цінами й може зменшити ризик блокування акаунту на маркетплейсах. За даними Amazon, вже понад 1,3 млн продавців користувалися ним.
Amazon не братиме додаткової плати за користування Seller Assistant, він буде входити до вартості підписок. Компанія обіцяє розширювати функції свого ШІ на основі відгуків користувачів.
За матеріалами:
Speka
