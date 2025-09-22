Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє

Amazon оновила інструмент штучного інтелекту під назвою Seller Assistant, який тепер допомагатиме продавцям автоматично виконувати нудні завдання і економити час на розвиток бізнесу.

Про це пише CNBC.

Раніше цей ШІ-асистент лише відповідав на питання, а тепер може діяти від імені продавця: замовляти товари, складати бізнес-плани чи навіть виправляти проблеми з акаунтом.

Читайте також Конкурент Starlink від Amazon запустить бета-версію у 2026 році

ШІ допомагає створювати описи товарів, рекламні тексти і картинки, підказує з цінами й може зменшити ризик блокування акаунту на маркетплейсах. За даними Amazon, вже понад 1,3 млн продавців користувалися ним.

Amazon не братиме додаткової плати за користування Seller Assistant, він буде входити до вартості підписок. Компанія обіцяє розширювати функції свого ШІ на основі відгуків користувачів.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.