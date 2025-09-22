SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ

SoftBank планує масове скорочення своїх співробітників. Група планує звільнити близько 20% команди Vision Fund по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином компанія планує заощадити гроші, які потім спрямувати на масштабні амбіції стосовно розвитку штучного інтелекту у США.

Такі скорочення стануть 3 раундом звільнень у Vision Fund з 2022 року. Нині у компанії нараховують більше 300 працівників по всьому світу.

Це сигналізує про відхід від широкого портфеля стартап-інвестицій. Хоча фонд продовжуватиме робити нові ставки, решта співробітників виділятимуть більше ресурсів на амбітні ініціативи у сфері штучного інтелекту.

Йдеться зокрема про анонсований президентом США Дональдом Трампом масштабний проєкт «Stargate», який коштує $500 млрд і має на меті побудувати велику мережу центрів обробки даних у США.

«Ми постійно коригуємо організацію, щоб найкраще виконувати нашу довгострокову стратегію — роблячи сміливі, переконливі інвестиції в штучний інтелект та проривні технології, а також створюючи довгострокову цінність для наших зацікавлених сторін», — заявили в Vision Fund.

За останні 12 місяців засновник SoftBank Масайосі Сон інвестував $9,7 млрд у OpenAI через Vision Fund 2, який управляє загальною сумою близько $65,8 млрд. SoftBank також працює над виробництвом чипів штучного інтелекту.

