SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ
SoftBank планує масове скорочення своїх співробітників. Група планує звільнити близько 20% команди Vision Fund по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином компанія планує заощадити гроші, які потім спрямувати на масштабні амбіції стосовно розвитку штучного інтелекту у США.
Такі скорочення стануть 3 раундом звільнень у Vision Fund з 2022 року. Нині у компанії нараховують більше 300 працівників по всьому світу.
Це сигналізує про відхід від широкого портфеля стартап-інвестицій. Хоча фонд продовжуватиме робити нові ставки, решта співробітників виділятимуть більше ресурсів на амбітні ініціативи у сфері штучного інтелекту.
Йдеться зокрема про анонсований президентом США Дональдом Трампом масштабний проєкт «Stargate», який коштує $500 млрд і має на меті побудувати велику мережу центрів обробки даних у США.
«Ми постійно коригуємо організацію, щоб найкраще виконувати нашу довгострокову стратегію — роблячи сміливі, переконливі інвестиції в штучний інтелект та проривні технології, а також створюючи довгострокову цінність для наших зацікавлених сторін», — заявили в Vision Fund.
За останні 12 місяців засновник SoftBank Масайосі Сон інвестував $9,7 млрд у OpenAI через Vision Fund 2, який управляє загальною сумою близько $65,8 млрд. SoftBank також працює над виробництвом чипів штучного інтелекту.
Поділитися новиною
Також за темою
SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ
Amazon показала ШІ-агента для продавців: що він вміє
Apple пояснила, як оптимізувати швидкість зарядки Apple Watch
Дослідники зʼясували, хто може втратити роботу через штучний інтелект
Нові та вживані китайські авто: ТОП-5 найпопулярніших моделей
Tesla припинила продаж найдешевшої версії Cybertruck, тому що її ніхто не купує