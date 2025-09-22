0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ

Технології&Авто
8
SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ
SoftBank звільняє працівників, щоб збільшити фінансування ШІ
SoftBank планує масове скорочення своїх співробітників. Група планує звільнити близько 20% команди Vision Fund по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином компанія планує заощадити гроші, які потім спрямувати на масштабні амбіції стосовно розвитку штучного інтелекту у США.
Такі скорочення стануть 3 раундом звільнень у Vision Fund з 2022 року. Нині у компанії нараховують більше 300 працівників по всьому світу.
Це сигналізує про відхід від широкого портфеля стартап-інвестицій. Хоча фонд продовжуватиме робити нові ставки, решта співробітників виділятимуть більше ресурсів на амбітні ініціативи у сфері штучного інтелекту.
Читайте також
Йдеться зокрема про анонсований президентом США Дональдом Трампом масштабний проєкт «Stargate», який коштує $500 млрд і має на меті побудувати велику мережу центрів обробки даних у США.
«Ми постійно коригуємо організацію, щоб найкраще виконувати нашу довгострокову стратегію — роблячи сміливі, переконливі інвестиції в штучний інтелект та проривні технології, а також створюючи довгострокову цінність для наших зацікавлених сторін», — заявили в Vision Fund.
За останні 12 місяців засновник SoftBank Масайосі Сон інвестував $9,7 млрд у OpenAI через Vision Fund 2, який управляє загальною сумою близько $65,8 млрд. SoftBank також працює над виробництвом чипів штучного інтелекту.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems