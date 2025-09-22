Tesla змінить замок в автомобілях після серії небезпечних інцидентів Сьогодні 06:07 — Технології&Авто

Минулого тижня стало відомо, що NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) відкрила нове розслідування щодо інцидентів, коли діти не могли вибратися з машин через відмову електронних замків.

За словами electrek, зараз Tesla використовує безрамні двері з електронними ручками. Натискання кнопки злегка опускає скло, після чого двері розблоковуються електронним механізмом.

Водночас є і механічний важіль, але він розташований так, що більшість водіїв та пасажирів про нього не знають або не можуть швидко знайти у стресовій ситуації. Це створює ризик під час аварій чи відключення живлення.

На тлі розголосу компанія підтвердила, що працює над оновленим дизайном, який поєднає електронне та механічне відкриття в одній кнопці.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен пояснив, що новий механізм вже тестують у Китаї. За його словами, рішення схоже на систему, яку застосовує Toyota: одна кнопка виконує функцію електронного замка і водночас може бути використана як механічний важіль у разі відмови електроніки.

