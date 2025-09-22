0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla змінить замок в автомобілях після серії небезпечних інцидентів

Технології&Авто
26
Tesla змінить замок в автомобілях після серії небезпечних інцидентів
Tesla змінить замок в автомобілях після серії небезпечних інцидентів
Минулого тижня стало відомо, що NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) відкрила нове розслідування щодо інцидентів, коли діти не могли вибратися з машин через відмову електронних замків.
За словами electrek, зараз Tesla використовує безрамні двері з електронними ручками. Натискання кнопки злегка опускає скло, після чого двері розблоковуються електронним механізмом.
Водночас є і механічний важіль, але він розташований так, що більшість водіїв та пасажирів про нього не знають або не можуть швидко знайти у стресовій ситуації. Це створює ризик під час аварій чи відключення живлення.
На тлі розголосу компанія підтвердила, що працює над оновленим дизайном, який поєднає електронне та механічне відкриття в одній кнопці.
Читайте також
Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен пояснив, що новий механізм вже тестують у Китаї. За його словами, рішення схоже на систему, яку застосовує Toyota: одна кнопка виконує функцію електронного замка і водночас може бути використана як механічний важіль у разі відмови електроніки.
За матеріалами:
Ampercar
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems