Додаток Google Home отримає редизайн та інтеграцію з Gemini

Технології&Авто
21
Google планує представити низку нових пристроїв 1 жовтня 2025 року, серед яких буде розумна колонка під назвою Google Home Speaker. Крім того, компанія готує оновлення додатка Google Home для Android, який отримає редизайн та інтеграцію з чат-ботом Gemini.
Про це повідомляє Android Authority.
Зміни у дизайні зачеплять кілька перейменованих вкладок, зокрема з Favorites на Home, а також видалення Devices та Settings. Натомість користувачі зможуть побачити перелік своїх пристроїв натиснувши на значок сітки у вкладці Home.
Старий дизайн (перший скриншот) у порівнянні з новим.
Налаштування можна буде знайти, натиснувши на іконку акаунта. Там же розташують вкладки Inbox та Labs. Заразом буде додано значки відео та термометра, які ймовірно пов’язані з майбутніми пристроями Nest.
Головною зміною буде інтеграція з Gemini. Чат-бот замінить Google Assistant на домашніх розумних пристроях. Також користувачі зможуть використовувати Gemini Live для спілкування звичною мовою.
На додачу до цього, Google Home отримає нову пошукову систему Ask Home, що дозволить взаємодіяти з Gemini та описати йому, що потрібно автоматизувати, або ж знайти відео чи певну подію.
За матеріалами:
mezha.media
