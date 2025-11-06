ТОП-10 найпопулярніших свіжопригнаних авто жовтня 2025 року
Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2025 року на першу реєстрацію було подано 25,6 тисячі.
Цей показник більший на 8,4% відносно результатів вересня поточного року, та на 53,9% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
На внутрішньому ринку давно править Volkswagen, однак не лише там — серед новоприбулих з-за кордону він теж на першому місці: 3 449 авто. Далі — Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Це вже давно сформоване електро‑преміум ядро українського імпорту.
У десятці — і більш народні варіанти: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Всі ці марки впевнено тримають позиції, бо пропонують оптимальний баланс ціни, надійності й комфорту.
Серед окремих моделей Golf, Tiguan і Passat — це вже вічнозелені хіти, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y і Model 3, разом із Nissan Leaf та KIA Niro, виводять електричний сегмент на новий рівень — по об’єму вони вже впевнено конкурують із класичними ДВЗ‑моделями.
Преміальні моделі
Минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari та 9 Maserati. Такі машини — не про масовість, а про статус. І хоча статистику вони не роблять, але настрій — безперечно.
