ТОП-10 найпопулярніших свіжопригнаних авто жовтня 2025 року Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших свіжопригнаних авто жовтня 2025 року

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2025 року на першу реєстрацію було подано 25,6 тисячі.

Цей показник більший на 8,4% відносно результатів вересня поточного року, та на 53,9% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

На внутрішньому ринку давно править Volkswagen, однак не лише там — серед новоприбулих з-за кордону він теж на першому місці: 3 449 авто. Далі — Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Це вже давно сформоване електро‑преміум ядро українського імпорту.

У десятці — і більш народні варіанти: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Всі ці марки впевнено тримають позиції, бо пропонують оптимальний баланс ціни, надійності й комфорту.

Серед окремих моделей Golf, Tiguan і Passat — це вже вічнозелені хіти, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y і Model 3, разом із Nissan Leaf та KIA Niro, виводять електричний сегмент на новий рівень — по об’єму вони вже впевнено конкурують із класичними ДВЗ‑моделями.

Преміальні моделі

Минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari та 9 Maserati. Такі машини — не про масовість, а про статус. І хоча статистику вони не роблять, але настрій — безперечно.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.