Ввезення електромобілів в Україну: що зміниться з 2026 року

Як повідомив, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, Кабмін у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів.

«Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний — тобто я переконаний, пільги не буде», — наголосив нардеп.

Він додав, що серед причин, чому уряд не продовжив податкові звільнення:

втрати бюджету;

меморандум з МВФ.

«Всім хто був за чи проти, скажу. Я вам це і прогнозував ще у жовтні що так буде і що це не фінальне рішення було», — зауважив Железняк.

Нагадаємо, під час розгляду проєкту держбюджету у першому читанні у Верховній Раді підтримали правку № 1061, яка передбачала продовження пільг на електрокари ще на один рік.

Водночас раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив , що пільгу на електрокари не продовжать на наступний рік

«Поправка «протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята» — писав він. «Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена, і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — додав нардеп.

До кінця 2025 року електрокари ще можна імпортувати без ПДВ (20%) та ввізного мита (10%).

