Ввезення електромобілів в Україну: що зміниться з 2026 року

Технології&Авто
57
Ввезення електромобілів в Україну: що зміниться з 2026 року
Як повідомив, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, Кабмін у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів.
«Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний — тобто я переконаний, пільги не буде», — наголосив нардеп.
Він додав, що серед причин, чому уряд не продовжив податкові звільнення:
  • втрати бюджету;
  • меморандум з МВФ.
«Всім хто був за чи проти, скажу. Я вам це і прогнозував ще у жовтні що так буде і що це не фінальне рішення було», — зауважив Железняк.
Нагадаємо, під час розгляду проєкту держбюджету у першому читанні у Верховній Раді підтримали правку № 1061, яка передбачала продовження пільг на електрокари ще на один рік.
Водночас раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що пільгу на електрокари не продовжать на наступний рік
«Поправка «протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята» — писав він. «Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена, і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — додав нардеп.
До кінця 2025 року електрокари ще можна імпортувати без ПДВ (20%) та ввізного мита (10%).
Ми писали, що розрахунок за купівлю-продаж автомобіля між продавцем і покупцем здійснюється виключно за їхньою домовленістю, без участі співробітників сервісного центру.
Там зазначили, що під час звернення до сервісного центру МВС для перереєстрації автомобіля або укладення договору купівлі-продажу громадяни часто запитують: чи можна передати гроші продавцю прямо за столом адміністратора, де відбувається оформлення документів. Деталі тут.
