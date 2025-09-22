Xiaomi відкликає понад 116 тисяч електромобілів SU7 Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Xiaomi відкликає понад 116 тисяч електромобілів SU7

Китайська компанія Xiaomi відкличе близько 116,8 тис. електричних седанів SU7 стандартної версії через проблеми з системою допомоги водію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного управління ринкового регулювання Китаю (State Administration for Market Regulation, SAMR), передають ЗМІ.

Відкликання стосується машин, випущених у період з 6 лютого 2024 року до 30 серпня 2025 року.

Зазначається, що встановлена ​​в них система допомоги водієві може неадекватно виявляти критичні сценарії та повідомляти про них. Якщо водій не візьме керування автомобілем у свої руки, може зрости ризик зіткнень, зазначається у повідомленні.

Компанія усуне несправність за допомогою віддаленого оновлення програмного забезпечення.

У липні Xiaomi поставила близько 305,055 тис. екземплярів SU7, за даними China Automotive Technology & Research Center. Автомобіль було виведено на ринок у березні минулого року. На момент запуску стандартної версії не було лазерного локатора LIDAR, за допомогою якого автомобіль може оцінювати навколишню обстановку.

Як відомо, наприкінці березня цього року SU7 потрапив в аварію на швидкісній автомагістралі у провінції Аньхой. Китайські ЗМІ повідомляли про трьох загиблих.

Згідно з початковим звітом Xiaomi, система допомоги водію в автомобілі була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії. Вона видавала попередження, оскільки водій, мабуть, не тримався за кермо. Через кілька секунд після того, як було зроблено чергове попередження і водій таки взяв керування у свої руки, сталася аварія.

