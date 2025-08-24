Xiaomi вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році — Finance.ua

Xiaomi вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році
Китайська компанія Xiaomi планує розпочати продажі свого першого електромобіля у Європі до 2027 року.
Про це пише Bloomberg.
Деталі
Президент компанії Лу Вейбінг повідомив про розширення після зростання квартального доходу на 31% завдяки запуску другого електромобіля цього літа.
Попит на кросовер YU7 став основою інвестицій Xiaomi в електромобільний сектор обсягом $10 мільярдів. Терміни очікування на модель перевищують рік.
У ІІ кварталі китайська компанія отримала $16,2 мільярда і поставила понад 81 тисячу авто за пів року. Водночас продажі смартфонів зменшилися на 2,1%.
Збитки від виробництва автомобілів скоротилися до 300 мільйонів юанів, а прибутковість очікується у другій половині 2025 року.
Читайте також
За словами співзасновника компанії, хоча Xiaomi не очікує значного зростання ринку смартфонів цього року, мета компанії — збільшувати свою частку ринку в Китаї на 1% щороку.
Xiaomi прагне увійти до пʼятірки провідних світових виробників автомобілів, попри виробничу кризу в компанії.
Поділитися новиною
Також за темою
Xiaomi вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році
Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів
Презентовано електричний позашляховик Lucid Gravity X (фото)
ТОП-5 найгірших дизельних кросоверів (фото)
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Kia представила оновлений мінівен Carnival (фото)