Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка) — Finance.ua

Якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 378 грн.

Про це свідчать дані Інституту дослідження авторинку.

За даними аналітиків, якщо заряджати авто вдома за побутовим тарифом, 100 км пробігу обійдеться до 90 грн, а за нічним тарифом — удвічі менше (45 грн).

Для порівняння, машина з ГБО витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) близько 410 грн, а бензиновий легковик (при 10 л/100 км) — 600 грн.

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом

Фахівці зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля міжміських доріг.

Тарифи залежать від локації:

вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше);

менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).

Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.

ТОП-5 нових електромобілів липня:

BYD Song Plus EV — 384 од.;

Honda eNS1 — 206 од.;

Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;

Zeekr 7X — 104 од.;

Audi Q4 e-tron — 89 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 733 од.

Tesla Model 3 — 567 од.

Nissan Leaf — 522 од.

Kia Niro EV — 265 од.

Hyundai Kona Electric — 226 од.

