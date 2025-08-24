Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)
Якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 378 грн.
Про це свідчать дані Інституту дослідження авторинку.
За даними аналітиків, якщо заряджати авто вдома за побутовим тарифом, 100 км пробігу обійдеться до 90 грн, а за нічним тарифом — удвічі менше (45 грн).
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Для порівняння, машина з ГБО витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) близько 410 грн, а бензиновий легковик (при 10 л/100 км) — 600 грн.
Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом
Фахівці зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля міжміських доріг.
Тарифи залежать від локації:
- вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше);
- менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.
Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).
Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.
ТОП-5 нових електромобілів липня:
- BYD Song Plus EV — 384 од.;
- Honda eNS1 — 206 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;
- Zeekr 7X — 104 од.;
- Audi Q4 e-tron — 89 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 733 од.
- Tesla Model 3 — 567 од.
- Nissan Leaf — 522 од.
- Kia Niro EV — 265 од.
- Hyundai Kona Electric — 226 од.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)
Xiaomi вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році
Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів
Презентовано електричний позашляховик Lucid Gravity X (фото)
ТОП-5 найгірших дизельних кросоверів (фото)
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)