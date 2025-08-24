Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)

Технології&Авто
43
Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)
Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)
Якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 378 грн.
Про це свідчать дані Інституту дослідження авторинку.
За даними аналітиків, якщо заряджати авто вдома за побутовим тарифом, 100 км пробігу обійдеться до 90 грн, а за нічним тарифом — удвічі менше (45 грн).

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Для порівняння, машина з ГБО витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) близько 410 грн, а бензиновий легковик (при 10 л/100 км) — 600 грн.

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом

Фахівці зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля міжміських доріг.
Тарифи залежать від локації:
  • вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше);
  • менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.
Скільки коштує зарядати електрокар у серпні (інфографіка)
Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).
Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.
ТОП-5 нових електромобілів липня:
  • BYD Song Plus EV — 384 од.;
  • Honda eNS1 — 206 од.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;
  • Zeekr 7X — 104 од.;
  • Audi Q4 e-tron — 89 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
  • Tesla Model Y — 733 од.
  • Tesla Model 3 — 567 од.
  • Nissan Leaf — 522 од.
  • Kia Niro EV — 265 од.
  • Hyundai Kona Electric — 226 од.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems