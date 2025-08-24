Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів

Технології&Авто
10
Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів
Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів
Meta представила інструмент під назвою Meta AI translations, розроблений, щоб допомогти авторам охопити та залучити глобальну аудиторію і зберегти при цьому автентичність.
Про це компанія Марка Цукерберга повідомила у своєму анонсі.

Як це працює

Meta AI translations використовує оригінальний голос і тон автора, а функція синхронізації губ адаптує рухи рота до перекладеного аудіо.
Читайте також
Автори зберігають повний контроль: вони можуть увімкнути або вимкнути цю функцію, а також переглядати або видаляти переклади в будь-який момент.
Наразі інструмент доступний для перекладу з англійської на іспанську та навпаки, але в майбутньому Meta планує додати більше мов.
Щоб скористатися функцією, автори Facebook з аудиторією від 1000 підписників та всі власники публічних акаунтів в Instagram можуть просто натиснути «Translate your voice with Meta AI» перед публікацією відео.
Читайте також
Для досягнення найкращих результатів рекомендується записувати відео, дивлячись у камеру, говорити чітко, уникати закривання рота та мінімізувати фоновий шум.
Також інструмент надає статистику переглядів за мовами, що допомагає авторам оцінити ефективність перекладеного контенту.
Власники Facebook-сторінок тепер також можуть завантажувати до 20 власних перекладених аудіодоріжок до одного Reels.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems