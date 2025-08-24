Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів — Finance.ua

Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів Сьогодні 06:18 — Технології&Авто

Meta запустила ШІ-переклад Reels для контент-мейкерів

Meta представила інструмент під назвою Meta AI translations, розроблений, щоб допомогти авторам охопити та залучити глобальну аудиторію і зберегти при цьому автентичність.

Про це компанія Марка Цукерберга повідомила у своєму анонсі.

Як це працює

Meta AI translations використовує оригінальний голос і тон автора, а функція синхронізації губ адаптує рухи рота до перекладеного аудіо.

Автори зберігають повний контроль: вони можуть увімкнути або вимкнути цю функцію, а також переглядати або видаляти переклади в будь-який момент.

Наразі інструмент доступний для перекладу з англійської на іспанську та навпаки, але в майбутньому Meta планує додати більше мов.

Щоб скористатися функцією, автори Facebook з аудиторією від 1000 підписників та всі власники публічних акаунтів в Instagram можуть просто натиснути «Translate your voice with Meta AI» перед публікацією відео.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується записувати відео, дивлячись у камеру, говорити чітко, уникати закривання рота та мінімізувати фоновий шум.

Також інструмент надає статистику переглядів за мовами, що допомагає авторам оцінити ефективність перекладеного контенту.

Власники Facebook-сторінок тепер також можуть завантажувати до 20 власних перекладених аудіодоріжок до одного Reels.

