Kia представила оновлений мінівен Carnival (фото) — Finance.ua

Південнокорейська компанія Kia оголосила про випуск оновленої версії мінівена Carnival із покращеними функціями комфорту, що посилюють конкурентоспроможність бренду.
Про це повідомляє Yonhap.
«Carnival розвивається відповідно до змін способу життя клієнтів як провідний сімейний автомобіль для відпочинку в Південній Кореї. Carnival вразить споживачів оновленою комплектацією та елегантнішим дизайном, що забезпечить їй унікальну привабливість», — зазначив представник Kia.
Зазначається, що базова комплектація Prestige тепер стандартно оснащена «розумними» електроприводами задніх дверей та електронним дзеркалом заднього виду, у той час як популярна середня комплектація Noblesse пропонує багатозонну систему розпізнавання голосу пасажира та сенсорні зовнішні дверні ручки для першого ряду.
Преміум комплектація Signature стандартно оснащена світлодіодними задніми ліхтарями та задніми світлодіодними покажчиками повороту, що підкреслює преміальний зовнішній вигляд авто.
Серед іншого, Kia представила опціональну преміальну аудіосистему Bose з 12 динаміками та зовнішнім підсилювачем для комплектації Signature, що забезпечує покращену якість звучання.
