Meta готує смарт-годинник із камерою — для зв’язку з окулярами Ray-Ban і гарнітурами VR 03.08.2025, 00:33 — Технології&Авто

Meta готує смарт-годинник із камерою — для зв’язку з окулярами Ray-Ban і гарнітурами VR

Компанія Meta планує випустити новий смарт-годинник, який стане частиною фірмової екосистеми. Пристрій буде тісно пов’язаний із розумними окулярами Ray-Ban та гарнітурами віртуальної реальності Quest.

Як повідомляє джерело DigiTimes, новий гаджет не буде ще однією «копією» Apple Watch чи Galaxy Watch. Замість акценту на фітнес або сповіщення, Meta зробить ставку на камери, штучний інтелект та аналіз навколишнього середовища. Очікується, що годинник отримає щонайменше один модуль камери і матиме глибоку інтеграцію з фірмовими нейромережами Meta.

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Це не перша спроба Meta вийти на ринок подібних гаджетів. Ще у 2021 році, коли компанія мала назву Facebook, розроблявся прототип смарт-годинника з двома камерами — 12 Мп на нижній частині корпусу та 5 Мп для відеодзвінків.

Судячи з нових витоків, оновлений пристрій розвиватиме ту ж концепцію — для розширення можливостей користувача у метавсесвіті Meta. Офіційна презентація новинки може відбутися 17 вересня під час конференції Meta Connect 2025.

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