Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50% — Finance.ua

Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50% Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%

У липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Більшість реалізованих у липні електрокарів — легкові автівки, 6849 одиниць. Серед них 1587 були новими (+62% до минулого року), решта — 5262 авто з пробігом (+42%).

Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).

ТОП-5 нових електромобілів липня:

BYD Song Plus EV — 384 од.;

Honda eNS1 — 206 од.;

Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;

Zeekr 7X — 104 од.;

Audi Q4 e-tron — 89 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 733 од.

Tesla Model 3 — 567 од.

Nissan Leaf — 522 од.

Kia Niro EV — 265 од.

Hyundai Kona Electric — 226 од.

Нагадаємо, підрахунки показали , що середня різниця у ціні між 20 найпопулярнішими моделями автомобілів наразі становить менш як 3000 євро — навіть із урахуванням знижок та інших цінових стимулів.

Також Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.

Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

Укравтопром За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.