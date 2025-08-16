Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%

Технології&Авто
23
Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%
Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%
У липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Більшість реалізованих у липні електрокарів — легкові автівки, 6849 одиниць. Серед них 1587 були новими (+62% до минулого року), решта — 5262 авто з пробігом (+42%).
Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).
ТОП-5 нових електромобілів липня:
  • BYD Song Plus EV — 384 од.;
  • Honda eNS1 — 206 од.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;
  • Zeekr 7X — 104 од.;
  • Audi Q4 e-tron — 89 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
  • Tesla Model Y — 733 од.
  • Tesla Model 3 — 567 од.
  • Nissan Leaf — 522 од.
  • Kia Niro EV — 265 од.
  • Hyundai Kona Electric — 226 од.
Нагадаємо, підрахунки показали, що середня різниця у ціні між 20 найпопулярнішими моделями автомобілів наразі становить менш як 3000 євро — навіть із урахуванням знижок та інших цінових стимулів.
Також Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025

За матеріалами:
Укравтопром
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems