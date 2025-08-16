Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50% — Finance.ua

Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%
У липні 2025 року український автопарк поповнився понад 7 тисячами електромобілів. Це на 47% більше, ніж того ж місяця 2024 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Більшість реалізованих у липні електрокарів — легкові автівки, 6849 одиниць. Серед них 1587 були новими (+62% до минулого року), решта — 5262 авто з пробігом (+42%).
Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).
ТОП-5 нових електромобілів липня:
- BYD Song Plus EV — 384 од.;
- Honda eNS1 — 206 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 131 од.;
- Zeekr 7X — 104 од.;
- Audi Q4 e-tron — 89 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 733 од.
- Tesla Model 3 — 567 од.
- Nissan Leaf — 522 од.
- Kia Niro EV — 265 од.
- Hyundai Kona Electric — 226 од.
Нагадаємо, підрахунки показали, що середня різниця у ціні між 20 найпопулярнішими моделями автомобілів наразі становить менш як 3000 євро — навіть із урахуванням знижок та інших цінових стимулів.
Також Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.
Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025
