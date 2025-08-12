Електромобілі вирівнюються у ціні з автомобілями на ДВЗ — Finance.ua

Електромобілі вирівнюються у ціні з автомобілями на ДВЗ Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Електромобілі вирівнюються у ціні з автомобілями на ДВЗ

Підрахунки показали, що середня різниця у ціні між 20 найпопулярнішими моделями автомобілів наразі становить менш як 3000 євро — навіть із урахуванням знижок та інших цінових стимулів.

Спеціалізований ресурс erkehrsrundschau.de з посиланням на аналітиків зазначає, що торік ця різниця була у понад два рази більшою.

Для прикладу взято ринок Німеччини. Розрахунок базується на середніх цінах найпопулярніших моделей. У той час як знижки на електромобілі зростають, для двигунів внутрішнього згоряння спостерігається протилежне — вищі прейскурантні ціни та зменшені знижки. Середні знижки для обох типів приводів зараз становлять близько 17 відсотків. У січні 2025 року електромобілі все ще були на три відсоткові пункти гіршими.

Основним поштовхом для збільшення кількості нових реєстрацій електромобілів в останні місяці стало зменшення цінового розриву. За підрахунками аналітиків Федерального управління автомобільного транспорту (KBA), німецькі виробники виграють від буму реєстрацій. З січня по липень 2025 року VW явно лідирує з понад 61 600 новими реєстраціями — частка ринку майже 21 відсоток.

Якщо врахувати дочірні бренди VW, такі як Skoda, Audi, Seat та Porsche, то Volkswagen AG досягає сукупної частки ринку майже 46% - загалом майже 136 тис. електромобілів.

Аналіз показав, що BMW захистила друге місце, а ось Tesla опустилася. З понад 28 тис. нових реєстрацій BMW є єдиним брендом, який найближче до панівної групи VW, а разом з Mini має 35 500 автомобілів, що відповідає частці ринку в 12%.

Далі йдуть Mercedes-Benz (17 400), Hyundai (15 700) та Opel (10 тис.). Tesla, колись лідер ринку, зараз опустилася на дев’яте місце з рівно 10 тис. нових реєстрацій. У липні вона навіть посідала 14-те місце, що чітко свідчить про зниження популярності.

Вражає те, що хоча VW та BMW показують кращі результати на ринку електромобілів, ніж на ринку загалом, Mercedes-Benz та Opel поки що відстають.

Ще одним фактором впливу на поточний розвиток подій, є регулювання ЄС. З початку року діють суворіші обмеження на викиди CO2 для автопарків, що дає можливість автовиробникам значно збільшувати продажі електромобілів. Це також посилює конкуренцію та кількість знижок на ринку.

