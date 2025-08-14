Xiaomi випустила новий смартфон за 150 доларів (фото) — Finance.ua
Xiaomi випустила новий смартфон за 150 доларів (фото)

Xiaomi випустила новий смартфон за 150 доларів (фото)
Китайський виробник Xiaomi вивів на ринок новий бюджетний смартфон від свого суббренду Poco — M7 Plus 5G. Новинка вирізняється поєднанням ємної батареї та великим геймерським екраном.
Про це пише GSMArena.

Характеристики

Пристрій може похвалитися акумулятором 7 000 мАг з підтримкою 33-ватної дротової зарядки і 18-ватної реверсивної. Стверджується, що це найтонший смартфон на ринку з подібною батареєю. Екран — 6,9-дюйма, IPS, з роздільною здатністю 2340×1080 і частотою 144 Гц.
Працює телефон на Snapdragon 6s Gen 3 у парі з 6/8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X. З коробки встановлено Android 15 з фірмовою прошивкою HyperOS 2.0 і гарантією чотирьох років оновлень. Новинка отримала захист від бризок за стандартом IP64, 50-мегапіксельну основну камеру, а також фронталку на 8 Мп, розміщену в отворі по центру екрана.

Дизайн

Задня кришка розділена на квадрати та прямокутники. Ще одна примітна річ — двоколірний ободок.

Ціна

Poco M7 Plus 5G вже надійшов у продаж у низці регіонів.
Наприклад, в Індії версія з 6/128 ГБ оцінена в 13 999 рупій або близько 6660 грн. Варіант із 8/256 ГБ обійдеться в 7100 грн.

За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems