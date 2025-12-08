SpaceX веде переговори про продаж акцій, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів — WSJ Сьогодні 22:52 — Фондовий ринок

SpaceX веде переговори про продаж акцій, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів — WSJ

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX веде переговори з інвесторами про продаж акцій, у результаті чого вартість компанії може сягнути рекордних 800 мільярдів доларів.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на інвесторів, які отримали повідомлення від фінансового директора компанії.

За оцінками експертів знайомих з ситуацією на ринку, SpaceX розпочинає роботу зі вторинного продажу акцій (IPO), внаслідок чого оціночна вартість виробника SpaceX може зрости до 800 млрд доларів, що зробить її найдорожчою приватною компанією США.

Після нещодавнього вторинного продажу акцій компанія оцінювалася у 400 мільярдів доларів.

Зазначається, що фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен, як повідомили деякі джерела, нещодавно оголосив інвесторам про наміри щодо продажу акцій орієнтовно у 2026 році.

Видання додає, що інвестори SpaceX чекали на IPO, оскільки компанія перетворилася на важливого підрядника уряду США у галузі космічних запусків, а також є постачальником широкосмугового інтернету по всьому світу. Вона має близько 9000 супутників у космосі для свого підрозділу супутникового інтернету Starlink, який забезпечує високошвидкісне з’єднання для приватних та бізнес-клієнтів, зокрема авіакомпаній.

