SpaceX володіє біткоїнами на понад $1 мільярд — Finance.ua

Вартість біткоїн-активів компанії SpaceX перевищила 1 мільярд доларів на тлі встановлення нових цінових рекордів криптовалюти.
За даними Arkham Intelligence, компанія Ілона Маска нині володіє 8 285 BTC вартістю близько 1,02 мільярда доларів.
Це не перший випадок, коли біткоїн-портфель SpaceX оцінювався понад мільярд доларів.
На початку 2021 року його обсяг сягав приблизно 28 000 BTC, а у квітні того ж року оцінка становила 1,8 мільярда доларів. У середині 2022-го компанія скоротила свої запаси на близько 70%, що могло бути реакцією на кризові події у галузі, зокрема обвал екосистеми Terra-Luna у травні, банкрутство FTX у листопаді та пов’язані з цим наслідки. Згідно з наявними даними, нових закупівель біткоїна SpaceX відтоді не здійснювала.
У той самий період Tesla також розпродала більшу частину своїх біткоїн-активів. Наразі вона володіє 11 509 BTC на суму близько 1,42 мільярда доларів.
