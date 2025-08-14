Американські банки змінюють ставлення до криптовалют і готують власні стейблкоїни — NYT — Finance.ua
Криптовалюта
20
Великі американські банки, які ще недавно критично ставилися до криптовалют, тепер активно розробляють власні цифрові гроші та плани кредитування, прив’язані до таких активів.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що раніше керівники банків закликали заборонити криптоіндустрію. А тепер фінансові установи не приховують інтересу до цифрових валют, проводять презентації для інвесторів та обговорюють проєкти з регуляторами у Вашингтоні.

Курс криптовалют до долара 💵

За інформацією видання, банки досліджують створення нового міжбанківського платіжного та розрахункового механізму на основі стейблкоїнів — цифрових валют, прив’язаних до долара США. Такі валюти дають клієнтам змогу швидко й недорого переказувати гроші за кордон, а банкам — отримувати гарантований прибуток через обов’язкові інвестиції в державні облігації та майже безризикові активи.
Нова модель передбачає, що на відміну від традиційних рахунків, користувачі стейблкоїнів не отримуватимуть навіть номінальні відсотки, а кошти не підпадають під федеральне страхування депозитів. Експерти попереджають, що широке впровадження стейблкоїнів може змінити структуру банківських депозитів і кредитування, зменшивши ресурси для іпотечних та бізнес-кредитів.
Закон під назвою GENIUS Act, підписаний президентом Трампом, дозволяє банкам працювати з такою цифровою валютою і зобов’язує їх тримати резерви в доларах або державних облігаціях на суму виданих стейблкоїнів.
Критики зауважують, що родина Трампа може отримати вигоду від розвитку криптовалютного ринку, зокрема через власний стартап World Liberty Financial, який випускає стейблкоїни.
Водночас банкіри підтверджують, що обговорюють можливість створення як єдиної спільної цифрової валюти, так і індивідуальних стейблкоїнів для кожного банку. Запуск перших продуктів очікується не раніше кінця року.
За матеріалами:
Укрінформ
