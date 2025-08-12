Масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки — FT 12.08.2025, 00:42 — Криптовалюта

Масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки — FT

Компанії, що мають певні фінансові проблеми, проявляють інтерес до біткоїна та скуповують цей актив, щоб підняти вартість акцій. Однак експерти попереджають про ризики нової бульбашки на тлі даних дій.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times

Зокрема, три місяці тому генеральний директор французької компанії з виробництва напівпровідників Sequans Communications Жорж Карам навіть не думав про купівлю біткоїна. Але після того, як дізнався про медичну компанію, що придбала першу криптовалюту й побачила стрімке зростання своїх акцій, він «зацікавився».

Після проваленого контракту, який налякав інвесторів, Карам шукав спосіб «розкрити цінність компанії» та вирішив реалізувати біткоїн-стратегію, зазначили журналісти.

Sequans залучила $384 млн через ринки боргового та акціонерного капіталу й витратила їх на купівлю біткоїна. Акції компанії підскочили на 160%.

Нагадаємо, що біткоїн-портфель компанії Sequans Communications досяг 2317 BTC , придбаних на загальну суму приблизно $270 млн.

«Сьогодні я на 100% переконаний, що біткоїн тут, щоб залишитися», — сказав Карам.

Його натхненником став біткоїн-євангеліст Майкл Сейлор, чия компанія Strategy з 2020 року регулярно скуповує першу криптовалюту на мільярди доларів.

Лише минулого тижня вона придбала біткоїнів на $2,5 млрд — третю за обсягом покупку в історії компанії. Акції Strategy за п’ять років зросли більш ніж на 3000%.

За даними Architect Partners, у період до 5 серпня 2025 року 154 публічні компанії у світі вже залучили або зобов’язалися залучити $98,4 млрд для купівлі криптоактивів — до цього аналогічні обсяги залучали лише 10 компаній. Серед них — біотехнологічні компанії, готельєри, виробники електрокарів, вейпів і навіть золотодобувні фірми.

Зазначимо, що сімейна медіакомпанія президента США Дональда Трампа у липні залучила $2 млрд для інвестицій у біткоїн та пов’язані активи.

Попит на таку казначейську криптостратегію пояснюється рекордними цінами на біткоїн та фондові індекси, а також обмеженнями для прямих інвестицій у криптовалюту в деяких країнах, підкреслили у виданні.

Згідно з FT, у Великій Британії та Японії крипто-ETF заборонені, тож інвестори використовують акції компаній-«трезорів» як проксі-інструмент для володіння криптоактивами.

Але аналітики попереджають, що надмірне захоплення може закінчитися катастрофою.

«Це можна порівняти з інтернет-бульбашкою 1998 року», — вважає Браян Естес, CEO Off The Chain Capital.

Приклади показують, що інвестори готові платити значно більше за акції компаній, ніж вартість їхніх криптовалютних резервів.

Наприклад, за даними Yahoo Finance , американська KULR Technology має ринкову капіталізацію $198 млн при операційному збитку $9,4 млн за І квартал 2025 року, але володіє 1021 BTC, що на момент написання перевищує $120 млн.

Деякі компанії вже планують використовувати біткоїн як заставу для нових фінансових сервісів, включаючи кредитування, хоча подібна практика вже призводила до гучних крахів — як це сталося у 2022 році під час обвалу ринку та банкрутства біржі FTX.

Відмітимо, що у травні цього року компанія Cantor Fitzgerald видала позики під заставу біткоїнів проєктам FalconX і Maple Finance.

Пізніше, у липні, компанія Block Earner почала видавати іпотечний кредит в Австралії, забезпечений біткоїном.

Попри застереження, інвестори поспішають заробити на бумі. Але навіть учасники ринку визнають, що сценарій може бути драматичним, відмітили у FT.

«Це закінчиться погано, це закінчиться бульбашкою. Так само швидко, як вони зросли, вони можуть і впасти», — каже Естес.

