До законопроєкту про криптовалюту подали понад 2,5 тисячі правок

Народні депутати подали 2538 правок до другого читання законопроєкту № 102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалют в України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, 1179 правок подав він особисто. «Тож думаю, тут якось домовлюсь із собою», — зазначив нардеп.

Законопроєкт винесуть на голосування у Верховній Раді після того, як усі подані правки будуть опрацьовані.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії:

ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);

ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);

всі інші криптоактиви.

Оподаткування:

з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;

з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).

У законопроєкті не визначено, який саме державний орган отримає регулюючі повноваження. Серед основних варіантів — Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР вважає , що Україні потрібен прозорий ринок віртуальних активів, а його регулювання має бути якісним і ефективним незалежно від того, який орган виконуватиме ці функції.

Нацбанк наполягає на тому, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, оскільки важливо, щоб вони не використовувалися для обходу валютних обмежень, запроваджених в Україні під час війни. «Легалізація не повинна підважити спроможність Національного банку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності. „Червоною лінією“ для нас буде наступне — тільки гривня є законним платіжним засобом на території України», — переконаний головна НБУ Андрій Пишний.

