Туреччина надасть регулятору повноваження блокувати крипторахунки Сьогодні 22:06 — Криптовалюта

Туреччина надасть регулятору повноваження блокувати крипторахунки

Турецька влада готується надати Агентству з розслідування фінансових злочинів (Masak) нові інструменти для боротьби з незаконними фінансовими операціями.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами уряду.

Новий законопроєкт передбачає, що Masak отримає повноваження заморожувати рахунки у банках, платіжних сервісах, емітентах електронних грошей і на криптоплатформах. Також агентство зможе:

встановлювати ліміти на транзакції;

блокувати мобільний банкінг;

додавати пов’язані зі злочинами криптовалютні адреси до чорного списку.

За словами джерел, ініціатива орієнтована на боротьбу з так званими «орендованими» рахунками. Йдеться про схему, за якої злочинці платять користувачам за доступ до їхніх фінансових облікових записів для здійснення ставок або шахрайських операцій.

Очікується, що документ стане частиною 11-го судового пакета, який подадуть до парламенту у новому законодавчому році. Його положення можуть бути змінені в процесі розгляду або не затверджені взагалі.

У Bloomberg підкреслили, що Masak збирає і аналізує дані про підозрілі транзакції, передає справи до прокуратури та координує зусилля Туреччини з міжнародною відповідністю вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.

Передбачається, що нові повноваження регулятора допоможуть країні відповідати критеріям Financial Action Task Force (FATF).

