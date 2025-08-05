Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну — Finance.ua
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Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну

Криптовалюта
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Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну
Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну
У Міністерстві фінансів заявили, що в Україні на законодавчому рівні заборонено оплачувати товари та послуги криптовалютою.
Про це пише the Page з посиланням на Speka.
Криптовалюту також не можна включати до офіційних резервів держави, оскільки вона залишається нестабільним активом, вартість якого часто коливається під впливом спекуляцій, а не економічних чинників.

Статус у криптовалюти в України та світі

У Мінфіні зазначили, що криптоактиви залишаються високоволатильними інструментами, ціна яких переважно визначається спекулятивними очікуваннями, а не реальними економічними чи фундаментальними факторами.
Серед причин, чому криптовалюта не вважається надійним активом, на відміну від золота чи валют розвинених країн:
  • не приносить стабільний дохід;
  • не забезпечена реальними активами;
  • не має емітента або економіки, що стоїть за нею;
  • не приносить дивідендів;
  • не має юридичного захисту у випадках шахрайства чи втрати доступу.
У більшості країн світу криптовалюта також не є законним платіжним засобом.

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Жодна з країн «Великої сімки» (G7) не включила криптовалюти до своїх офіційних резервів. До того ж провідні фінансові установи, зокрема Європейський центральний банк, а також влада Великої Британії й Німеччини, займають обережну позицію щодо використання криптоактивів на державному рівні.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.
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Раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.
Зі свого боку народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:
  1. Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів.
  2. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.
За матеріалами:
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