Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну Сьогодні 16:05 — Криптовалюта

Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну

У Міністерстві фінансів заявили, що в Україні на законодавчому рівні заборонено оплачувати товари та послуги криптовалютою.

Про це пише the Page з посиланням на Speka.

Криптовалюту також не можна включати до офіційних резервів держави, оскільки вона залишається нестабільним активом, вартість якого часто коливається під впливом спекуляцій, а не економічних чинників.

Статус у криптовалюти в України та світі

У Мінфіні зазначили, що криптоактиви залишаються високоволатильними інструментами, ціна яких переважно визначається спекулятивними очікуваннями, а не реальними економічними чи фундаментальними факторами.

Серед причин, чому криптовалюта не вважається надійним активом, на відміну від золота чи валют розвинених країн:

не приносить стабільний дохід;

не забезпечена реальними активами;

не має емітента або економіки, що стоїть за нею;

не приносить дивідендів;

не має юридичного захисту у випадках шахрайства чи втрати доступу.

У більшості країн світу криптовалюта також не є законним платіжним засобом.

Жодна з країн «Великої сімки» (G7) не включила криптовалюти до своїх офіційних резервів. До того ж провідні фінансові установи, зокрема Європейський центральний банк, а також влада Великої Британії й Німеччини, займають обережну позицію щодо використання криптоактивів на державному рівні.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.

Раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.

Зі свого боку народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.